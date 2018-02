Die Winterpause hatte es in sich. Kaum ein Team der fünfthöchsten Basketballliga, das sich nicht verstärkt hat. Auch die Neustädter Basketballer präsentieren am Samstag gegen die Chemnitz Niners 2 zwei "Neuzugänge". Aber Körbe werfen werden sie nicht.

"Lautestes Heimspiel"

Kleinigkeiten entscheiden

(tos) Hektische Verpflichtungen gehören nicht zum Konzept der DJK, das von jeher war, mit Spielern aus der eigenen Jugend und der Region ein Team zu bauen. Selbst in einer Situation wie zuletzt bei der Niederlage gegen Leipzig, als mit neun nicht einsatzfähigen Spielern der halbe Kader fehlte. Während nun Konkurrenten wie Nördlingen (hinter der DJK Tabellenelfter) mit zwei Nachverpflichtungen Profis holten, die in den drei vergangenen Spielen im Schnitt je 19 Punkte machten, verstärken die "Neuen" bei der DJK - zwei Riesentrommeln - ihre Fankurve.Neustadt setzt im wichtigen Spiel im Abstiegskampf auf seine treuen Zuschauer. "Das wird das lauteste Heimspiel des Jahres", verspricht Coach Stefan Merkl. "Wer geräuschempfindlich ist, sollte besser Ohrenstöpsel mitbringen." Ansonsten wollen die Neustädter dem offensivstarken Tabellenvierten vor allem Einsatzwillen entgegensetzen."Wir sind in Top-Verfassung, haben sehr gut trainiert und ich bin zuversichtlich, dass wir unterstützt von unserer starken Heimkulisse die Überraschung schaffen können", sagt Merkl. Die Hoffnung ist trotz einer 63:71-Niederlage im temporeichen Hinspiel berechtigt, gestaltete Neustadt doch die Begegnung nach einem 0:8-Start völlig ausgeglichen. Und das, obwohl neben den Topleuten - Center Aaron Kayser und Aufbauspieler Andrew Jones - sich auch das restliche, stark besetzte Team als äußerst treffsicher erwies. Das Erfolgsrezept der Zweitligareserve der "Niners": Konstantes Pressing. Da gilt es dagegenzuhalten.Während es bei den Chemnitz Niners darauf ankommt, in welcher Formation sie antreten können - die ProA spielt ebenfalls am Samstag - entspannt sich die Personalsituation bei der DJK etwas. Zwar werden einige Schlüsselspieler weiter fehlen, im Vergleich zur Notbesetzung gegen Leipzig kehren jedoch einige Spieler in den Kader zurück.Auch sind die Ansätze, die besonders die jungen Nachwuchsspieler zuletzt zeigten, vielversprechend. "Die Spieler sind heiß und wollen unbedingt gewinnen", so der Trainer. Ein Sieg wäre besonders wichtig, da der aktuelle Platz 10 der DJK dieses Mal wohl nicht zum Klassenerhalt reichen wird. Durch die Neugruppierung der Regionalligen müsste die DJK 7. oder 8. werden, um die Klasse sicher zu halten."Das bedeutet, wir sollten idealerweise drei der restlichen acht Spiele gewinnen", rechnet Merkl. "Das wird angesichts des Restprogramms schwer, ist aber machbar". Da die Mannschaften zwischen dem 7. und dem 10. Platz alle punktgleich sind, und auch in der Qualität sehr nah beieinanderliegen, können Kleinigkeiten entscheiden.Und da weiß das DJK-Team sein Publikum am Samstag (Beginn 17.30 Uhr) als sechsten Mann hinter sich - verstärkt durch zwei mächtige Neuzugänge.