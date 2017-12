Der Schlüssel zum Erfolg war eigentlich ganz einfach: positiv bleiben. Und doch wurde es den Neustädter Basketballern nach einer Woche der Hiobsbotschaften nicht gerade leicht gemacht. Der hauchdünne 70:69 (39:39)-Sieg gegen den TSV Wolnzach am Samstag war ein Erfolg, der viele Väter hatte - Spieler, Coaches und Fans.

Ich bin stolz, dass wir zu keiner Sekunde aufgegeben haben. DJK-Coach Stefan Merkl

"Ich bin immer noch beeindruckt, welche Megaleistung wir als Team abrufen konnten, und stolz, dass wir zu keiner Sekunde aufgegeben haben", war Coach Stefan Merkl auch am Tag danach überwältigt von der umkämpften Begegnung. Dabei hätten die Neustädter angesichts der Rückschläge genug Grund gehabt, pessimistisch zu sein.Unter der Woche hatte die Sperrung der Tribünen für Aufregung gesorgt - die mehr als 200 Fans saßen auf Stühlen, Bänken, Matten oder Kästen oder standen. Am Spieltag wurde der dezimierte Kader des Tabellensechsten weiter geschwächt: Jojo Klughardt, durch mehrere Ausfälle bereits einziger Guard der DJK, konnte kurzfristig wegen Achillessehnenproblemen nicht auflaufen. Vlady Krysl kam im zweiten Viertel unglücklich auf und fiel aus. Zudem waren Lukas Bieber und Ondrej Stych früh foulbelastet.Doch der DJK gelang es, die Ausfälle zu kompensieren. Durch die Leistung der Jugendspieler, die in die Bresche sprangen, und durch das Publikum. "Unsere Fans haben uns getragen, immer wenn es eng wurde", lobte Merkl. "Am Schluss bin ich nur froh, dass wir uns über die Zeit gerettet haben. An solche Spiele können wir anknüpfen." Der Spielverlauf ist schnell erzählt. Kein Team konnte sich absetzen, die Begegnung blieb eng bis zur Schlusssekunde. Anfangs tat sich die DJK gegen die groß aufgestellte Wolnzacher Zone schwer, hielt dann aber dagegen. Ein bärenstarker Jonas Meissner (19 Punkte) und Adrian Saros dynamischer Zug in die Zone sorgten für Druck. Stark war auch die Leistung vom befreit aufspielenden Sebastian Fritsch."Defensiv sind wir gut gefahren mit wechselnder Verteidigung und hatten dadurch auch Ole Alsen besser im Griff, der uns richtig weh getan hat", sagte der Coach. Der überragende Alsen (15 Punkte) war Dreh- und Angelpunkt in der Offensive des Tabellenzehnten. Wolnzach hätte aber die Punkte aber noch mitnehmen können. Beim letzten Wurf des TSV mit der Sirene hielten alle den Atem an. Doch der Ball tanzte auf dem Ring, fiel aber - unter Jubel der DJK-Fans - nicht hinein.DJK: Meißner (19 Punkte/4 Fouls), Saro (12/4), Fritsch (11/2), Krysl (8/1), Stych (7/5), Kuchinka (6/1), C. Sailer (5/3), Bieber (1/5) und Wagner (1/2), J. Sailer (0/4) und Archer (0/1).