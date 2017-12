Das Jahresfinale in eigener Halle ist gelungen. Nun steht für die Regiobasketballer der DJK Neustadt an diesem Samstag eine letzte Aufgabe an, ehe sie in die kurze Winterpause gehen dürfen. Die scheint - auswärts beim Tabellenzeiten TG "Tropics" Würzburg - in der aktuellen Situation kaum lösbar.

"Würzburg ist eine Scoring-Maschine. Da können viele Leute viele Punkte machen", erzählt Coach Stefan Merkl. Dabei ist die Angriffsstärke des Zweiten der 2. Regionalliga Nord mit fünf Spielern, die meist zweistellig treffen, nicht das größte Problem der DJK. Die lange Liste der Ausfälle erweitern seit dem Erfolg gegen Wolnzach nun Adrian Saro (Spanien), Vladimir Krysl (fällt mehrere Wochen aus), Jojo Klughardt (Achillessehne) und Alex Pöss (Grippe)."Also schaut es auf dem Papier düster aus", so Merkl, "aber auch gegen Wolnzach hat es nicht gut ausgesehen. Da haben wir gleich zu Beginn zwei wichtige Spieler kompensieren müssen." Dass beide auch gegen die "Tropics" ausfallen werden, ist für Merkl nicht das Entscheidende: "Ich bin der Meinung, dass jeder im Team wichtig ist und wir Spiele jederzeit gewinnen können, wenn wir die richtige kämpferische Leistung zeigen. Wenn die Jungs so in die Partie gehen wie zuletzt, dann können wir auch Würzburg ärgern." Konkret bedeutet dies: Defensiv dagegen halten und die wurfstarken Unterfranken unter 80 Punkte halten. Das wird nicht einfach.Durch die sieben nicht einsatzfähigen Spieler bekäme andererseits aber der DJK-Nachwuchs noch mehr Einsatz-Chancen. "Gegen Würzburg wollen wir vor allem wieder so ausboxen und stark verteidigen wie zuletzt. Da haben wir große Fortschritte gemacht", lobt der Coach den Charakter seines Teams, das sich als Tabellensechster bravourös schlägt. "Unser Problem ist sicher, dass uns einfach die Manpower fehlt. Wir spielen ständig mit einer wechselnden Rotation und es fehlen immer Leistungsträger", sagt der DJK-Trainer. "Bleibt zu hoffen, dass dies in der Rückrunde besser wird. Aber die übrigen Jungs hauen sich voll rein." Für Merkl steht aber fest: "Ein Sieg gegen die ,Tropics' hängt einzig und alleine von unserer Einstellung ab."