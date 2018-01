Gewinnen müssen ist nie eine ideale Voraussetzung für ein Spiel. Daher ist es beruhigend, dass die Neustädter Basketballer nach der Partie am Samstag beim USC Leipzig noch genügend Möglichkeiten bekommen, die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu sammeln. Leichter wird es aber kaum.

Horror-Programm für DJK

Mindestens eins der nächsten zwei Spiele sollten wir gewinnen, um nicht ganz hinten hineinzugeraten. DJK-Captain Lukas Bieber

"Leipzig schätze ich deutlich stärker als in der Hinrunde ein", warnt Stefan Merkl sein Team vor dem Auswärtsduell beim Tabellenzehnten. "Vor allem deutlich eingespielter." Und wirklich hakte beim 69:61-Heimerfolg der DJK am dritten Spieltag die Abstimmung im neu formierten Kader der Sachsen noch etwas. Ihr Potenzial zeigte das sehr homogen besetzte Team aber allemal. Allen voran das Top-Talent Sven Papenfuß (17 Jahre)."Wir müssen unbedingt Papenfuß, der gegen uns sehr stark gespielt hat, aber auch Routinier Miguel Lopez-Barcelay kontrollieren", fordert Merkl. Viel wird dabei auf die Centerriege der Neustädter ankommen, da sich neben dem 30-jährigen Lopez-Barcelay mit Robert Kaiser (22 Jahre, 2,08 Meter), Lorenz Hildebrandt (25 Jahre, 2,01 Meter) weitere ProB-erfahrene Große unter den Körben tummeln. Zweitligaerfahrung hat auch Aufbauspieler Ben Hruschka (30), der bislang aber nur viermal für die "Uniriesen" auflief.Unabhängig von der Aufstellung erwartet Neustadt ein heißer Tanz bei den nur zwei Punkten hinter ihnen liegenden Leipzigern. Der junge USC-Coach Justin Schlünken (22) misst dem Spiel im Abstiegskampf besondere Bedeutung bei und verspricht vollen Einsatz. "Wir wollen richtig Druck machen. Unsere Verteidigung darf Neustadt keine Ruhe lassen. Schaffen wir das, stehen unsere Chancen gut", sagt der Trainer.Der entscheidende Unterschied zwischen den Teams ist, dass Leipzig in den kommenden Spielen durchweg gegen direkte Konkurrenten antreten darf. Auf den Tabellenachten Neustadt hingegen warten drei Mannschaften der Top 4 der Liga. "Ich glaube, dass es gegen Leipzig auf keinen Fall leicht wird, vor allem da wir ja auswärts spielen", meint DJK-Captain Lukas Bieber, fügt aber optimistisch hinzu: "Mindestens eins der nächsten zwei Spiele sollten wir gewinnen, um nicht ganz hinten hineinzugeraten. Das sollte uns aber trotz der schwierigen Phase, die wir derzeit haben, und trotz der vielen Ausfälle gelingen." Leipzig wäre ein guter Kandidat dafür.