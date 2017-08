Heiße Matches lieferten sich die Tenniscracks der DJK Neustadt. Beim Sommernachtsfest ließen sich die Vereinsmeister so richtig feiern. Nach dem Tennisnachwuchs durften damit auch die Erwachsenen bei der internen Meisterschaft an den Start gehen. Und auch hier konnten sich die Teilnehmerzahlen sehen lassen.

Nach spannenden Matches, besonders bei den Herren und im Mixed, setzten sich folgende Spieler durch: Herren Einzel: Michael Lang (1.), Bernhard Götz (2.), Marcel Wollmann (3.). Herren Hobby Einzel: Thomas Komitz, Markus Sagurna. Damen Hobby Einzel: Martina Schöninger, Andrea Wollmann, Kerstin Lang. Mixed: Luisa Striegl/Roland Schötz, Verena Uhl/Marcel Wollmann, Anja Striegl/Lukas Prischenk.Ein sehr knappes Match lieferten sich die Herren noch einmal im Kampf um den dritten Platz. Hier behielt Marcel Wollmann gegen Roland Schötz im Match-Tiebreak mit 14:12 die Oberhand. Bei den Damen-Hobby konnte Martina Schöninger in interessanten Matches gegen ihre Mitstreiterinnen punkten. Im Mixed-Doppel wurden die Paarungen per Losverfahren gebildet. Hier hätte das Finale nicht spannender sein können. Nach einem wahren Tenniskrimi konnte Luisa Striegl mit ihrem Partner Roland Schötz 7:5, 4:6 und 10:8 das Spiel gegen Verena Uhl und Marcel Wollmann für sich entscheiden. Neben den Tennismatches gab es ein weiteres Highlight für die Spieler. So fand mit leckerem Grillfleisch und Bratwürsten das Sommernachtsfest statt, bei dem Leitungsteammitglied Bernd Götz für musikalische Untermalung sorgte und die zahlreichen Gäste in super Stimmung versetzte. Marcel Wollmann freute sich, die hungrigen Besucher begrüßen zu dürfen und dankte dem Leitungsteam für die Vorbereitung und Durchführung dieser tollen Vereinsmeisterschaften.