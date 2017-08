"Halts Maul - Wurf" lauteten der Teamname und zugleich die Ansage von Tobi Merkl, Michi Kurz, Jojo Klughardt und Jakob Sailer. Diese bestätigten sie beim 3x3-Streetballturnier der DJK Neustadt/WN. Die ungeschlagenen Regio-Basketballer der DJK gewannen in der Gymnasiumhalle souverän den stark besetzten Herren-Wettbewerb. 14:11 hieß es am Ende gegen die zweitplatzierten "JNK" (Jevon Perschnick, Nico Wenzl, Kay Bruhnke). Die ehemaligen Deutschen 3x3-Meister in der U16 konnten sich mit dem Titel bei den unter 18-Jährigen trösten. Insgesamt 70 Basketballer gingen am Samstag in 15 Teams auf Korbjagd und lieferten sich spannende Duelle. Die U14-Kategorie war eine klare Sache für die "Young Heroes" aus Bayreuth (Koudoglo Ailia, Mellnthin Tim, Benjamin Pausch). Alex Argauer, Felix Enzmann, Luis Meierhöfer und Erik Bayer alias "Red Bulls" gewannen in der "Mini"-Kategorie. Bei den Damen siegten "Die Checkers since 09" mit Laura Pilz, Susi Frummet und Michelle Lichtenberg. Den Dreiershootout gewann bei den Herren Nico Wenzl (10 Treffer bei 12 Würfen), bei der Jugend I Benjamin Pausch (9/12) und bei der Jugend III Benni Eder (2/12). Bild: Tobias Schwarzmeier