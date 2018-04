Der Tischtennissport in Bayern wagt eine Strukturreform. Betroffen ist auch der bisherige Kreis Neustadt/Weiden. Noch sind aber einige Fragen offen, wie sich beim letzten Kreistag zeigt.

Der Verbandsausschuss des Bayerischen Tischtennisverbandes hat vor Monaten die grundsätzliche Zuordnung der Vereine zu neuen Bezirken beschlossen. Die Strukturreform ist seit dem außerordentlichen Verbandstag 2017 festgezurrt. Was noch fehlte, war die "offizielle" Zuordnung der Vereine zu den 16 neuen Bezirken. Nun ist auch die geografische Einteilung vollzogen. Der Kreis 7 Neustadt-Weiden wird aufgelöst. Künftig gibt es den Kreis 8, in dem das Fichtelgebirge, Tirschenreuth, Neustadt und Weiden, sowie Schwandorf und Amberg eingebunden sind.Kreisvorsitzender Wolfgang Rumpel hatte die Mitglieder des Kreisvorstandes, alle Kreisfachwarte, die Spielleiter sowie Abteilungsleiter der Tischtennisvereine zum letzten Kreistag des Tischtenniskreises Neustadt/Weiden in das Sportheim der DJK Neustadt eingeladen. Rumpel legte letztmals seinen Bericht vor.Rumpel sagte, dass er nicht davon überzeugt sei, dass die Strukturreform für den gewünschten Aufschwung im Tischtennissport sorgen werde. "Zu viele Fragen sind auch heute noch offen. Die neue Einteilung bei den Damen und Mädchen steht noch nicht fest. Nach dem Wegfall der Kreisturniere gibt es nur noch Bezirksturniere mit erheblich längeren Fahrtstrecken", meinte er. Einige Vereine müssten auch weitere Fahrten zu den Punktspielen in Kauf nehmen. Seit kurzem gilt auch in Bayern die neue bundeseinheitliche Wettspielordnung. So müssen Spielergebnisse innerhalb 24 Stunden eingegeben werden. Rumpel wies darauf hin, dass sich die Teilnehmerzahlen bei den Turnieren im Erwachsenen- und Jugendbereich auf niedrigem Niveau bewegen Das Kreisranglistenturnier für Damen und Herren war extrem schwach besucht.Für den Mannschaftssport ist Günter Kick zuständig. Die letzten Kreismeister in den einzelnen Ligen waren SpVgg Trabitz (Damen), SC Eschenbach II (Herren 1. Kreisliga), SV Grafenwöhr II (Herren 2. Kreisliga) und TV Vohenstrauß (3. Kreisliga Herren). Maximilian Sand berichtete über den Kreispokal, den nur die Herren und Jungen austrugen. Bei den Mädchen gab es keine Meldung, die Damen der DJK Weiden als einzige Mannschaft qualifizierten sich gleich für den Bezirksentscheid.Kreiskassenwart Norbert Frisch legte den Kassenbericht vor. Der Kassenabschluss ist vollzogen, die Kasse wird aufgelöst."Die Teilnehmerzahlen sind gleich geblieben", sagte Kreisjugendwart Benjamin Lingl über die Resonanz bei den Kreiseinzelmeisterschaften. Er nannte die Gewinner der Altersklassen. Vor kurzem fand das 1. Kreisranglistenturnier statt. Das 2. Kreisranglistenturnier wurde wegen Teilnehmermangels nicht ausgetragen. Umfassend war der Bericht des Kreisfachwartes Norbert Frisch für den Einzel- und Seniorensport. Abschlussberichte legten Kreispressewart Günther Wiehle, Harald Krämer für die Kreisliga Jungen und Benjamin Stark für die 2. Kreisliga vor.Bei der Ehrung der Meister und erfolgreicher Mannschaften nahm Günther Wiehle die Urkunde für die Jungen der DJK Weiden entgegen, die den Kreispokal gewannen. Ausgezeichnet wurden auch die DJK Neustadt als Meister 3. Herren-Bezirksliga Nord, der TV Vohenstrauß als Meister 3. Herren-Kreisliga NEW/WEN, die SpVgg Trabitz als Meister der Damen-Kreisliga NEW/TIR, die SV Grafenwöhr als Meister der 2. Herren-Kreisliga, der SV Altenstadt/WN als Pokalsieger Herren, der TB Weiden als Meister der Kreisliga Jungen. Nachgereicht wird die Urkunde an den Meister der Herren-Kreisliga, SC Eschenbach.