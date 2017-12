Seit zehn Jahren musizieren deutsche und tschechische Schüler im Advent gemeinsam. Gastgeber ist diesmal die Schule in Kladruby.

Altenstadt/Neustadt/Kladruby. Schirmherr Bischof Tomas Holub war aus Pilsen angereist. Die Gastgeber starteten mit dem traditionellen Lied "Chodejí Lucie, chodejí". Die Schüler mit Lehrer Jiri Kasal trugen Tracht. Das Lied ist zu Ehren der heiligen Luzia. Ihr Brauchtum wurde auch während der kommunistischen Zeit im Ort gepflegt. Man ging von Haus zu Haus, sang Lieder und bekam dafür eine Belohnung. Weisen wie "Veselé vánocní hody", "Já bych rád" und "Rychle bratri" gehörten dazu. Die monumentale Innenausstattung der Basilika Kladruby bot eine prächtige Kulisse für das Konzert. Orgelklänge - das Instrument zählt nach der Renovierung zu den zehn Besten der Tschechischen Republik - stimmten die Besucher ein. Bürgermeisterin Svatava Sterbová hieß die Gäste darunter die Bürgermeisterkollegen Karel Lukes (Stribro), Rupert Troppmann (Neustadt) und Ernst Schicketanz (Altenstadt) willkommen.Der Pilsener Bischof dankte als Schirmherr allen Beteiligten für ihre Mühe, die Welt schöner und die Leute glücklicher zu machen. Ihr Einsatz, so ein Konzert vorzubereiten, sei ganz im Sinne von Papst Franziskus, der beim letzten Weltjugendtag sagte: "Bleibt nicht gemütlich auf dem Sofa liegen, sondern steht von eurer Bequemlichkeit auf und hinterlasst mit eurem Talent und Schwung Spuren." Eindrucksvoll trat die Bläsergruppe der Mittelschule Altenstadt unter der Leitung von Josef Neubauer auf. Lieder wie "Auf, auf ihr Hirten in dem Feld", "Kommet, ihr Hirten", "Stille, stille, kein Geräusch gemacht" und "Fröhliche Weihnacht" waren im Repertoire. Julian Jäger beschloss den Auftritt mit seinem Akkordeon und dem Lied "Jingle Bells". Die Schüler der Grundschule trugen die mit Gabi Rupprecht einstudierten Lieder "Wir haben einen Stern", "Der kleine Weihnachtsbaum" und "Gott ist die Liebe" gekonnt vor.Zur Freude des Bischofs und aller tschechischen Besucher ertönte das von Katerina Wimmer einstudierte tschechische Lied "Vánoce, Vánoce pricházejí" perfekt in der Landessprache. Auch die Mánesova-Schule Stríbro hatte sich am Brauchtum der böhmischen Weihnachtslieder mit "Chtíc aby spal" und "Tichá noc" orientiert. Mit dem "Ave Maria" von Franz Schubert und Leonard Cohens "Hallelujah" demonstrierte der Schulchor unter der Leitung von Blanka Cervená sein Können.Zum Einsatz kam die Schulband mit beschwingten Weihnachtsliedern, einstudiert von Klara Kastlová. Mit dem Auftritt der Mittelschule Neustadt unter der Leitung von Armin Karwath endete das Konzert mit bekannten Liedern wie "Alle Jahre wieder", "Draußen ist es dunkel" und "Mary had a baby".Traditionsgemäß stimmten alle Besucher begeistert in das berühmte "Feliz Navidad" ein. Zum Abschluss dankte der ehemalige Schulleiter aus Altenstadt/WN, Rainer Christoph, der Schule in Kladruby für die Organisation und die wunderbaren Beiträge. "Drei großartige grenzüberschreitende Termine erlebte die Basilika in den letzten zwei Jahren: 2015 das 900. Jubiläumskonzert der Klostergründung mit einem Chor aus Zwiefalten, das Sternsingertreffen der Bistümer Pilsen und Regensburg 2016 und nun das 10-jährige Jubiläum der Adventskonzerte."Die Veranstaltungen gehen weiter. Der nächste Termin ist der 13. Dezember 2018 in der Pfarrkirche in Altenstadt. Pfarrer Markus Nees freut sich auf das Kommen. Nach der durchdringenden Kälte in der Kirche ging es zur Aufwärmphase mit Suppe, Glühwein und süßen Sachen in die Schulmensa in Kladruby.