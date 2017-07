"114 Absolventen des Abschlussjahrgangs sind am Donnerstag in der "Hall of Fame" der Lobkowitz-Realschule angekommen." Mit diesen Worten eröffnet Direktorin Irene Sebald den Festakt zur Zeugnisübergabe in der Stadthalle.

Portraits auf 150 Seiten

Einfühlsam und weitblickend

Schulbeste Mit einer Eins vor dem Komma das Abschlusszeugnisses verlassen die Lobkowitz-Realschule: Klasse 10 a: Luisa Fink und Michaela Löw (beide 1,91). Klasse 10 b: Michael Lukas (1,92) und Melanie Meier (1,75). Klasse 10 c: Katharina Luber (1,67), Enya Karwath, Hanna Mathes und Sofie Nickl (alle 1,92). Klasse 10 d: Michelle Dammenhayn (1,75), Lukas Kreiner, Linda Patzelt, Julia Schabner (alle 1,83), Manuel Joachimstaler und Magdalena Schreyer (beide 1,92). Klasse 10 e: Alina Drosdzol (1,55) und Marcel Horn (1,82). (bey)

In der Lobko-Baustelle sind die jungen Menschen, allesamt unkompliziert und bodenständig, realistisch denkend und wahnsinnig sympathisch, herangereift. Irene Sebald

Der Weg sei von harten Trainingseinheiten in den verschiedenen Fächern geprägt gewesen. "In der Lobko-Baustelle sind die jungen Menschen, allesamt unkompliziert und bodenständig, realistisch denkend und wahnsinnig sympathisch, herangereift." Unabhängig von weiteren Baustellen des Lebens sei es wichtig, immer die richtige Vision im Blick zu haben.Konrektor Ramon Gomes-Islinger bezeichnete die Abgänger als "stets pflegeleichte und fleißige Schüler". Sebald lobte das hohe Maß an Mitverantwortung der Schulabgänger für Menschen und Mitschüler, bei Spendenaktionen und für den "airen Handel. Damit hätten sie das Schulmotto "Wir sind ein starkes Team" vorbildlich umgesetzt.Erstmals gab es Abschlusszeitung. Auf 150 Seiten enthält sie in origineller und witziger Art die menschlichen Eigenheiten der Mitschüler. Sebald sah dies als Beweis für die Verwurzelung mit der Heimat. "Jetzt gilt es, für Euch für die Zukunft die richtigen Visionen zu entwickeln."Stellvertretender Landrat Albert Nickl sprach angesichts der elegant gekleideten jungen Damen und Herren von einem besonderen Anblick vom Rednerpult herab. "Der Abschluss in der Realschule ist dem Erreichen eines wichtigen Etappenzieles und dem Grundstein für das weitere Leben gleichzusetzen." Die Wissensvermittlung habe im Mittelpunkt der vergangenen Jahre gestanden. Der Landkreis Neustadt wolle als Schulaufwandsträger dazu beitragen, dass die Schule "eine Leidenschaft für Bildung, Herz und Verstand wecke." Die jungen Menschen seien unabhängig von ihrer Note wichtig für die Gesellschaft, auch die Berufswelt. "Es gibt viele Chancen, weil Firmen händeringend Nachwuchs suchen."Elternbeiratsvorsitzende Daniela Joachimstaler nannte den Abschluss das Ende eines wichtigen Lebensabschnittes, an dem die Eltern erheblichen Anteil hatten. Der Dank gelte auch den Lehrern, die ihrerseits einen Großteil der Verantwortung für die Schüler übernommen hatten und schwierige Situationen mit Einfühlvermögen und Weitblick meisterten.Martin Neuhaus, Vorsitzender des Fördervereins Lobkowitz-Realschule, würdigte die Mittlere Reife als tollen Schulabschluss. In seiner beruflichen Eigenschaft als Personalchef der Kliniken AG versicherte er den Schulabgängern, dass sie begehrt wie nie seien, weil die Zahl der Ausbildungsplätze die der Bewerber überwiege. Neuhaus vergaß auch nicht, kräftig die Werbetrommel für den Förderverein zu rühren, um mit den Mitgliedsbeiträgen dazu beizutragen, die Ausstattung der Bildungsstätte außerhalb des Budgets zu verbessern.Robert Bergler, Katharina Luber und Selina Schwarz als Vertreter der Absolventen blickten detailliert auf die vergangenen Schuljahre zurück. Sie erwähnten auch die Betroffenheit aller Jugendlichen nach dem schweren Unfall zweier Mitschüler.In der Abschlussfeier musizierten Christina Kastner, Eva-Maria Krinninger, Susanne Seifert, Franziska Ziegler, Hannah Häupl aus der 10 a und Alina Drosdzol aus der 10 e unter Leitung von Seminarrektor Michael Bertelshofer.