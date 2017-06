Um die Wallfahrtskirche St. Felix zu erhalten, muss investiert werden. Das fordert auch den Förderverein zu einen finanziellen Kraftakt.

40 000 Euro für Orgel

Benefizkonzert

(prh) Die Orgel bedarf dringend einer Restaurierung, der teilweise morsche Holzboden unter den Sitzbänken muss erneuert werden. Gerd Werner wurde in der Jahreshauptversammlung erneut zum Vorsitzenden gewählt.Zweck der Gründung des Fördervereins zur Erhaltung der Wallfahrtskirche St. Felix war 1987 die Mittelbeschaffung für die damals anstehende große Renovierung des barocken Gotteshauses. Landrat a. D. Anton Binner stand bis 1994 an der Spitze des Vereins. Seitdem ist Altbürgermeister Werner der Vorsitzende. Bei den Neuwahlen wurde er für die nächsten drei Jahre im Amt bestätigt.Ihm zur Seite stehen weiterhin Stellvertreter Reinhard Paetzolt, Kassier Lothar Leibl, Schriftführer Franz Witt sowie die Beisitzer Karl Schmidt und Hans Dirschedl. Weitere Beisitzer sind satzungsgemäß Stadtpfarrer Josef Häring und Pater Stanislaus, der neue Guardian von St. Felix. Die Kasse prüfen Max Peter und Wolfgang Lindner. Lediglich Elisabeth Gmeiner ist ausgeschieden. Mittlerweile sind 30 Jahre seit der Gründung vergangen, und es stehen wieder hohe Investitionen für den Erhalt der Wallfahrtskirche an. "40 000 Euro müssen wohl in die Restaurierung der Orgel investiert werden", informierte der Guardian. Diese Summe weise ein Kostenvoranschlag der Firma Thomas Jann Orgelbau GmbH von 2015 aus.Als zweites Problem nannte der Klosterchef die Reparatur des Holzbodens unter den Bänken der Kirche. Der sei auf der rechten Seite zum Teil morsch. Hierzu werde ein Sachverständiger ein Gutachten darüber abgeben, ob der Boden komplett oder nur teilweise erneuert werden müsse. "Die auch irgendwann erforderliche Aufbesserung der Vergoldung an den Altären kann noch warten."Werner informierte nach dem Kassenbericht von Leibl, dass aktuell die anstehende Ausbesserung und Sicherung des Geländers am hinteren Kirchenausgang mit 7000 bis 8000 Euro bezuschusst werde. "Natürlich wollen wir auch die Restaurierung der Orgel unterstützen. Man darf unseren 121 Mitgliedern jedoch nicht zu viel zumuten", mahnte der Vorsitzende. Die Mittel des Vereins würden überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen bestehen. Spenden seien rar geworden. Das Gremium stellte einen Zuschuss von 10 000 Euro in Aussicht. Zudem solle eine Patenschaftsaktion für die Orgelpfeifen ins Leben gerufen, ähnlich der in Weiden anlässlich der Restaurierung der Max-Reger-Orgel in St. Michael.Zum 30-jährigen Bestehen organisiert der Förderkreis am 29. Oktober ein Benefizkonzert mit dem Salonorchester in der Stadthalle. Der Erlös kommt der Restaurierung der Orgel zugute.