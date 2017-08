Beim Neustadt-Treffen in Neustadt bei Coburg war eine große Abordnung aus Neustadt/WN vertreten. Am Samstag stieß ein zweiter Bus mit 50 Neustädtern zur Delegation, die am Freitag bereits mit Stadtrat, Trachtenverein und Bürgerwehr angereist war.

40. Neustadt-Treffen 2018 Das 40. Neustadt-Treffen ist von 1. bis 3. Juni 2018 in Nove Miasto nad Pilica. Die Stadt liegt im zentralen Teil Polens, 80 Kilometer südlich von Warschau. 1873 entstand hier ein Naturheilzentrum, das Kurgäste nicht nur aus Polen, sondern auch aus Moskau, London und New York besuchten. Die Stadt liegt am Ufer der Pilica. Denkmäler, Kulturveranstaltungen, eine Paddelboot-Strecke und Parkanlagen ziehen Gäste an. Fluss und Fischteiche sind ideal zum Angeln. (krb)

Drei tolle Tage versprach Moderatorin Ulrike Noll beim Festabend in der Frankenhalle. Von den 37 Kommunen der größten Städtefreundschaft in Europa waren 31 Delegationen mit weit über 1000 Personen gekommen. Oberbürgermeister Frank Rebhan verwies auf die besondere Rolle die der Club der Neustadts in politischen schwierigen Zeiten einnehme. Man werde, trotz vielleicht unterschiedlicher Interessen und Ansichten, die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen und weiter gemeinsame Wege beschreiten. Das 40. Neustadt-Treffen steigt von 1. bis 3. Juni 2018 im polnischen Nove Miasto nad Pilica, erfuhren die Stadtväter aus sieben Ländern bei der Bürgermeisterrunde im Rathaus. Bei den Neuwahlen für den Koordinierungsausschuss wurde Peter Mühle aus Neustadt in Sachsen zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neustadt in Hessen wird in Zukunft durch Wolfram Ellenberg vertreten.Ehrenvorsitzender Hans Schreyegg dankte dem bisherigen Geschäftsführer Volker Petri aus Breuberg-Neustadt für seine 25-jährige Tätigkeit. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er das Amt abgegeben. Mit viel Herzblut habe Petri die Arbeitsgemeinschaft unterstützt, stets den Kontakt zu den Neustadts gehalten und auch die Ausweitung auf nun 37 Mitglieder in sieben Staaten mit ermöglicht. Die Geschäftsstelle der AG wurde deshalb im Frühjahr von der Stadt Breuberg-Neustadt an die Tourist-Information Neustadt-Weinstraße übertragen. Martin Franck ist nun Geschäftsführer.Mehr als ein Dutzend Delegationen der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" präsentieren sich am Samstag in der Neustadt-Meile. Ein Treffpunkt für Genießer und solche, die nach einem Neustadt als Ziel einer Reise suchen.Danach folgte der Festumzug durch Coburg. Beteiligt waren auch rund 1300 Kinder. Dazu kamen dann die Neustadt-Delegationen. Über eine Stunde ging der Umzug durch die Innenstadt. Die anschließende Feier dauerte bis weit in die Nacht hinein.