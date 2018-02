In einem Altenheim in Neustadt/WN ist Donnerstagnacht ein Feuer ausgebrochen. Das Haus mit 82 Bewohnern wurde evakuiert. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt, sie erlitt eine Platzwunde am Kopf.

(blu/jma/tsa) Der Brand geschah im Maschinenraum im Keller des Heimes, Rauch verteilte sich über den Aufzugsschacht im Haus. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstag gegen 0.40 Uhr alarmiert. Die Evakuierung des Caritas-Heims St. Martin in der Johann-Dietl-Straße dauerte mehrere Stunden bis etwa 3.15 Uhr.Augenzeugen berichteten, dass Helfer die Senioren zum Teil auf Händen aus dem Gebäude trugen. Die Bewohner kamen zunächst in den Kindergarten. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sie und ein weiterer Heimbewohner kamen ins Klinikum Weiden. Der Katastrophenschutz baute im Laufe der Nacht Feldbetten in der Turnhalle des Gymnasiums am Felix auf, in das die Senioren danach weitertransportiert wurden. Das Haus wird wegen des Rauchs wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht bewohnbar sein. Die Senioren werden auf umliegende Heime verteilt.Durch das Absenken der Aufzugskabine verteilte sich laut Polizeibericht der Rauch hauptsächlich im Keller und im Erdgeschoss des Seniorenheims. Aufgrund des Brands ist die komplette Elektroversorgung des Heims beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann das Seniorenheim in den nächsten Wochen noch nicht wieder bezogen werden.Aufgrund der Unterbringung in der Schulturnhalle des Gymnasiums in der Bildstraße für die nächsten Stunden, wird es zu Schulbeginn um 8 Uhr zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schulbetriebs, insbesondere für die Zufahrtsmöglichkeiten zum Schulzentrum in Neustadt kommen.Für die Zeit der Verlegung ist die Zufahrt zum Schulzentrum am Felix aus allen Richtungen gesperrt. Schulbusse können passieren. Der Pkw-Verkehr wird an der Kreuzung Bildstraße/Felixallee/Zacharias-Frank-Straße und die Johann-Dietl-Straße an den Einmündungen zur Äußeren Flosser Straße und Hofgartenweg gesperrt.Die Eltern von Schulkindern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, werden gebeten, diese an den Absperrungen zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Der Kindergarten St. Martin bleibt bis einschließlich morgen geschlossen. Ein Notbetrieb wird im Pfarrheim Neustadt/WN in der Adolf-Kolping-Straße für Kinder eingerichtet.Für Angehörige der Heimbewohner ist ein Nottelefon unter Telefon 09602-1261 eingerichtet. Um 10 Uhr findet im großen Sitzungssaal im Rathaus Neustadt/WN eine Pressekonferenz mit Vertretern aller beteiligten Organisationen statt.Beim Einsatz waren Feuerwehrkräften aus dem Landkreis Neustadt/WN, die BRK-Bereitschaft mit mehreren Notärzten und Rettungsdiensten, das THW und das Kriseninterventionsteam eingesetzt.Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage. Fremdverschulden ist auszuschließen.