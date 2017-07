Seit genau einem Jahr lebt Neustadt Demokratie. Was in dieser Zeit schon alles passiert und was noch alles geplant ist, das erfuhren am Donnerstag die Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht (CSU) und Uli Grötsch (SPD).

Der Landkreis ist mit dem Kreisjugendring (KJR) "Partnerschaft für Demokratie" Teil des 100 Millionen Euro umfassenden Bundesprogramms "Demokratie leben" des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Demokratiekonferenzen, über 20 Projekte, unter anderem mit dem LTO und dem HPZ, Einrichtung eines Begleitausschusses und vieles mehr zählte Anna Schätzler von der Koordinierungs- und Fachstelle auf. Aktuell läuft der Aufbau eines Jugendforums. Beide Abgeordnete halten das Projekt für außerordentlich wichtig. Es helfe, Politik und Politiker erlebbar zu machen. Schließlich gehe es auch langfristig um die Stabilisierung der Demokratie. Lob gab es für die Aktion zur Bundestagswahl, die am 9. September geplant ist. 32 000 Flyer mit dem Aufruf, an die Urne zu gehen, werden im Landkreis verteilt.KJR-Geschäftsführer Martin Neumann und Schätzler äußerten die Bitte, dass das Demokratie-Projekt über 2019 hinaus laufen sollte. Eine Zusage für eine Verlängerung konnten Rupprecht und Grötsch nicht geben. Das müsse die neue Bundesregierung entscheiden. Allerdings schätzen beide die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung hoch ein. Moniert wurde die Bürokratie. Darunter leide aber ein wenig die Projektarbeit.