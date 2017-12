Das gemeinsame grenzüberschreitende Adventskonzert der vier deutsch-tschechischen Partnerschulen beginnt am Donnerstag, 14. Dezember, um 16 Uhr, in der Kathedrale des ehemaligen Klosters Kladruby (Kladrau). Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft des Pilsner Bischofs Tomas Holub. Ein großes Aufgebot von über 100 Personen wird sich aus Neustadt und Altenstadt auf den Weg machen. Die Grund- und Mittelschule Altenstadt und die Mittelschule Neustadt führen zusammen mit ihren Partnerschulen, der Zakladni skola Kladruby und der ZS Manesová Stríbro seit 2008 den vanocni koledny genannten Brauch alljährlich in einer der Kirchen der vier Ortschaften auf. Das Jubiläumskonzert wird vom Deutsch-Tschechischen Fonds in Prag bezuschusst.

In ihrem gemeinsamen Grußwort bedanken sich die Bürgermeister Ruppert Troppmann und Ernst Schicketanz bei allen Initiatoren, den Lehrkräften und verantwortlichen Schulleitern für das grenzüberschreitende Engagement. "Nur wenn unsere Kinder begreifen, dass wir mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben, werden wir in eine friedliche Zukunft schauen können." Friede und Weihnachten seien untrennbar miteinander verbunden. "Wenn dies noch mit Musik verstärkt wird, dann sind wir auf dem richtigen Weg in eine gute Zukunft.""Musik kennt keine Grenzen, und diese Aktionen degradieren die einstige undurchlässige Grenze zu einer Linie auf der Landkarte", schreiben die beiden tschechischen Rathauschefs. Ab Neustadt und ab Altenstadt werden Busse eingesetzt. Der Bus an der Grundschule ist voll ausgebucht und fährt um 14 Uhr los. Der zweite Bus startet um 14 Uhr an der Mittelschule Neustadt und um 14.05 Uhr an der Mittelschule Altenstadt. Hier sind noch wenige Plätze frei. Interessenten melden sich unter Telefon 09602/5420 zwischen 8 und 10 Uhr. Warme Kleidung, Decke und Sitzkissen sind sehr empfehlenswert mitzunehmen, da die Kirche im Nachbarland wenig geheizt ist.