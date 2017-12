Zweibeiner und Vierbeiner tummelten sich am Samstagvormittag gleichermaßen an den Ständen der Rettungshundestaffel und des BRK Neustadt am Gewerbepark in der Naabstraße. Bereitschaftsärztin Dr. Gudrun Graf hatte die Idee zu "Weihnachten auf vier Pfoten" - einem etwas anderen Weihnachtsmarkt.

Es gab neben Vanillekipferln und Butterplätzchen auch Thunfisch-Vollkorn- oder Forelle-Dinkel-Kekse. So mancher Tierfreund deckte sich bei der Gelegenheit mit Weihnachtsgeschenken für ihre geliebten treuen Fellnasen ein. Aus dem Verkauf der Leckereien, von Weihnachtsartikeln und Losen kamen insgesamt 1400 Euro zusammen. Bereitschaftsärztin Dr. Graf stockte den Erlös auf 1500 Euro auf. Der gesamte Erlös kommt der Rettungshundestaffel um Leiterin Melanie Dirscherl zugute. Mit ihren aufwendig ausgebildeten Spürnasen absolviert das Team Einsätze im Gebiet der Oberpfalz und Niederbayerns auf ehrenamtlicher Basis.Ein weiterer Höhepunkt des Aktionstages war der Auftritt einer Gruppe des Kindergartens Püchersreuth mit Leiterin Heidrun Hofmeister. Als Nikolaus und Krampus verteilten Marco Hösl und Noah Lugert vom Roten Kreuz Päckchen. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Lions-Club Neustadt/WN-Lobkowitz und den umliegenden Geschäften.