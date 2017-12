Meist kommen mehrere Faktoren zusammen: Krankheit, Arbeitsplatzverlust, finanzielle Sorgen. Und plötzlich sind nötige Anschaffungen, egal wie klein sie auch sein mögen, unerschwinglich. In solchen Fällen kann die Hilfsaktion "Lichtblicke" von Oberpfalz- Medien ein Segen sein.

Zuschuss für Heizmittel

Neue Möbel

Neustadt/Weiden. Bei einer Witwe aus dem Landkreis Neustadt etwa war der Kauf eines neuen Bettes samt Matratze eine nicht zu stemmende Anschaffung. Die Frau leidet an einer chronischen Atemwegserkrankung und kann daher nicht mehr arbeiten, bekommt aber aufgrund ihres Alters nur eine kleine Erwerbsminderungsrente. Zudem muss sie immer wieder ins Krankenhaus. Die Hilfsaktion hat die dringend benötigten Gegenstände bezuschusst.Und auch für ein Ehepaar aus dem westlichen Landkreis war das Hilfswerk ein Lichtblick, es gab Zuschüsse für Heizmaterial und Lebensmittel. Zum Hintergrund: Der schwerbehinderte Ehemann wartete auf seinen Rentenbescheid, die Frau verdiente zwar durch Aushilfsjobs etwas zum Lebensunterhalt dazu, aber es reichte hinten und vorne nicht. Mittlerweile ist der Rentenantrag genehmigt. Für bunte Momente sorgte die Aktion bei einem weiteren Ehepaar: Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, zogen die Eltern in eine behindertengerechte Wohnung. Beide sind gesundheitlich angeschlagen, ein Partner leidet an Multipler Sklerose, der andere an Asthma und Diabetes. Aufgrund der Krankheiten brauchten beide eine Sehhilfe, die auch vom Arzt verordnet wurde. Allerdings hatte das Paar keine finanziellen Rücklagen mehr, um die Brillen zu kaufen. "Lichtblicke" gab einen Zuschuss.Welch gravierende Einschränkungen eine Krankheit bedeuten kann, erlebte auch eine weitere Landkreisbewohnerin. Mit Anfang 50 erkrankte sie an ALS und war innerhalb kürzester Zeit auf den Rollstuhl angewiesen. Damit sie am Familienleben teilhaben konnte, trug ihr Mann sie jeden Tag vom oberen Stockwerk, wo sich Bad und Schlafzimmer befinden, in den Wohnbereich im Erdgeschoss. Die Suche nach einer behindertengerechten Wohnung blieb erfolglos. Also musste ein Treppenlift her, der wiederum überstieg die finanziellen Mittel der Familie. Und so hat die Hilfsaktion ihnen mit einem Obolus unter die Arme gegriffen.Eine andere Familie wusste in diesem Jahr nicht mehr, wovon sie Lebensmittel sowie Schuhe und Kleidung für ihre drei kleinen Sprösslinge bestreiten soll. Der Vater ist nach einem Unfall schwerbehindert und bekommt nur eine kleine Rente. Die Mutter arbeitet stundenweise und ist daher auf das Auto angewiesen. Und das musste dringend repariert werden. "Lichtblicke" subventionierte den Kauf von Lebensmitteln und Babyartikeln.Auch einem nichtverheirateten Paar mit zwei kleinen Kindern wuchsen die finanziellen Sorgen über den Kopf. Um genügend Platz zu haben, entschlossen sich die Eltern zum Hauskauf. Doch der Druck führte beim Vater zu Aggressionen und schließlich zu Handgreiflichkeiten. Die Mutter zog mit den beiden Kindern ins Frauenhaus und suchte von dort aus eine kleine Wohnung. Sie stand ohne Möbel da. Das Hilfswerk schoss Gutscheine für Einrichtungsgegenstände zu.Dies sind nur einige Fälle, in denen im zu Ende gehenden Jahr geholfen werden konnte. Dank der Unterstützung vieler Spender aus der Region. "Es ist einfach toll, wie sich die Menschen bei uns füreinander einsetzen", freut sich Schirmherrin Elisabeth Wittmann. Auch den Mitarbeitern von Landratsamt Neustadt und Stadt Weiden, welche die Fälle vertraulich und ehrenamtlich neben ihrer sonstigen Tätigkeit bearbeiten, dankt Wittmann für ihr Engagement.