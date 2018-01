Alfons Kistenpfennig schnitzt seit 15 Jahren Faschingsorden. Aufgrund der steigenden Nachfrage erhöhte er die Stückzahl von anfänglich vier auf aktuell 50. Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Neustadt hat er ein besonderes Design kreiert.

Seit dem Herbst drängen ihn seine Freunde und Bekannte, doch wieder einen Orden zu schnitzen. "Entstanden ist das Ganze 2003 beim "Waldhauser" als Gaudi. "Ich wollte meinen Freunden damals etwas Gutes tun und habe ihnen vier Faschingsorden geschnitzt", erinnert sich der passionierte Schnitzer und Musiker. Kistenpfennig zupft bei der "Neisteder Zoiglmuse" die Gitarre.Die Schnitzerei hat sich dann von Jahr zu Jahr ausgeweitet - immer mehr Stammtischfreunde, Sangesbrüder und Mitglieder der Zoigl-Bruderschaft wollten die Unikate haben. Das Relief aus Lindenholz für dieses Jahr hat die Form des Neustädter Stadtwappens. Quer von links oben nach rechts unten dominiert die Zahl 800. In der rechten Ecke hängt der Zoiglstern und links unter der Jahreszahl des Waldhauser-Zoigl-Logo. So ist die Verbindung zwischen Jubiläum und Zoigl hergestellt.Damit will Kistenpfennig symbolisieren, dass die besondere Atmosphäre in den Zoiglstuben, die Gemütlichkeit und natürlich der besondere Gerstensaft wieder ein Teil der Stadtgeschichte geworden sind. Der Hintergrund ist in dunklem Rot gehalten, die Jahreszahl durch Vergoldung hervorgehoben, Zoiglstern und Logo sind versilbert."Vier bis fünf Stunden habe ich heuer pro Orden gebraucht", bilanziert der Künstler. Geholfen habe ihm Sohn Michael, der auch die Schnitzergene in sich trage. "Gleich nach Weihnachten haben die beiden damit angefangen und das jedes Mal am Esszimmertisch", beschwert sich Ehefrau Erika augenzwinkernd.Eigentlich sind die geschnitzten Unikate nur teuer bezahlbar, würde man die Arbeitszeit rechnen, die der 66-Jährige aufwendet. Doch Alfons verlangt nichts, ist aber für einen Obolus als Anerkennung für seine Arbeit dankbar. Verliehen wird ein Teil der 50 Exemplare am Montag des letzten Zoiglausschanks vor dem Faschingswochenende, heuer also am 5. Februar. "Das ist immer eine richtige Hetz, obwohl es eigentlich keine richtige Faschingsveranstaltung ist. Zoiglmusikanten spielen auf und zum Höhepunkt des vergnüglichen Spektakels verleihen Zoiglprinz Bernhard Lang und seine Lieblichkeit Prinzessin Corinna die Orden in der Zoiglstube 'Zum Waldhauser'".In der Öffentlichkeit haben die beiden den brandneuen Orden erstmals beim Treffen der Prinzenpaare am Donnerstag in der Stadthalle (Siehe Seite 39) getragen. "Die Mitglieder der Zoigl-Bruderschaft aus Hessen bekommen die Orden per Post übersandt", weiß Kistenpfennig. Alle Orden, die der Schnitzer bisher gefertigt hat, sind in einer Nische hinter Glas in der Schankstube zu sehen. Er selbst hat nicht einmal mehr von jedem Jahr ein Exemplar zu Hause. "Ich habe zu viele verschenkt."