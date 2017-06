Die 19-jährige Alicia Walser ist FSJ-lerin bei der DJK Neustadt. Kindern die Angst vor einem Notfall nehmen, war das Ziel ihres Projekts. Nun zieht sie Bilanz.

Wunden verbinden

Im Notfall eingreifen

Nach ihrem Abitur 2016 am Kepler-Gymnasium Weiden hatte sich Alicia Walser entschieden, vor ihrem Studium ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Fußballabteilung der DJK Neustadt zu absolvieren. Neben einer Menge an unterstützenden Tätigkeiten für die Fußballer (zum Beispiel als Co-Trainerin der F1-Jugend- und der F1-Jugend-Mädchenmannschaft) betreut die in Pirk wohnende junge Frau in der offenen Ganztagsschule der Grundschule Kinder.Nebenbei muss sie während ihrer knapp einjährigen FSJ-Zeit ein eigenes Projekt leiten. Weil sie sich ehrenamtlich bei der Wasserwacht engagiert und die Sanitätsausbildung absolviert hat, entschied sich Alicia für eine Arbeit, bei der sie diese Kenntnisse einbringen konnte. Unter dem Leitspruch "Wir trauen uns und helfen im Notfall" hatte sie sich das Ziel gesteckt, 30 Kindern die Grundbegriffe der Ersten Hilfe beizubringen und ihnen die Angst vor einem Notfall zu nehmen.Mit Hilfe von Bildergeschichten und praktischen Übungen brachte die 19-Jährige den Kleinen die Themen näher. So erlernten die Kinder zum Beispiel, wie sie einen Wundschnellverband anlegen, wie sie den Notruf wählen und welche Infos sie weitergeben müssen, wie sie eine bewusstlose Person in die stabile Seitenlage bringen. Außerdem wurde den kleinen Ersthelfern bewusst, wie wichtig ein rücksichtsvolles und hilfsbereites Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen ist. Zum Abschluss der mehrwöchigen Ausbildung stand als Prüfung ein Übungseinsatz mit dem Krankenwagen auf dem Programm. Matthias Löw, hauptamtlicher Notfallsanitäter beim Roten Kreuz des Kreisverbands Weiden/Neustadt, kam zur Grundschule Neustadt.Zunächst erläuterte er die Ausstattung des Krankenwagens und führte sie zum Teil vor. Danach folgte eine Übung, bei der die Kinder als Opfer oder als Helfer im Einsatz waren. Dabei wurde deutlich, dass die mit dem Projekt verfolgte Absicht, den Kindern Mut zu machen, im Notfall beherzt einzugreifen, von Erfolg gekrönt war. Mit Begeisterung und großem Engagement bewältigten die "Nachwuchssanitäter" die Aufgaben.