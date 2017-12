Selbstbewusst feiern - mit diesem Motto geht die Kreisstadt ins Jubiläum "800 Jahre Neustadt". Den Auftakt bilden der Silvester-Galaball und ein Feuerwerk.

Sechs Fragen an Festleiter Reinhold Zapf Nach monatelangen Vorbereitungen fällt in wenigen Stunden der Startschuss für das Stadtjubiläum. Sind Sie schon nervös?



Zapf : Nein, nervös nicht, aber gespannt. Gespannt vor allem, wie unsere Neustädter und alle, die das Stadtjubiläum miterleben möchten, sich dann bei der Vielzahl an Veranstaltungen beteiligen. Denn wir haben bewusst auf ein "Ganzjahresfest" gesetzt, das mit Stadtball und Feuerwerk startet und bis in die Weihnachtszeit 2018 dauert.



Es gibt das ganze Jahr über viele Höhepunkte. Auf welche Veranstaltungen freut sich der Organisator Zapf selbst am meisten?



Natürlich ist der absolute Höhepunkt die lange Festwoche vom 14. bis 22. Juli, aber über das gesamte Jahr verteilt haben die Stadt selbst, die örtlichen Vereine und Organisationen kulturelle, sportliche und andere Highlights gesetzt. Ich freue mich vor allem, wenn die Events gut angenommen werden. Für mich sind auch die Termine von besonderer Bedeutung, die wegen des Jubiläums zu uns geholt werden. Da sind zum Beispiel die Familienwanderung der bayerischen Siedlergemeinschaften, die Konzerte von Singing Witt und das Jubiläumskonzert der Hofer Symphoniker zum 200. Todestag des Neustädter Komponisten Franz Gleißner. Worauf ich mich auch echt freue, das sind die Beiträge des Stadtmuseums wie "Reisen in der Vergangenheit".



Gibt es eine Veranstaltung, die Sie gerne gehabt hätten, die aber nicht zustande gekommen ist?



Da fällt mit augenblicklich keine ein. Natürlich gab es noch Ideen, aber das, was die zahlreichen Mitorganisatoren bisher auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen lassen.



Warum verzichtet die Stadt auf ein Festzelt?



Das war eine Entscheidung, die den Verantwortlichen, vor allem Bürgermeister Rupert Troppmann und dem Stadtrat, sicher nicht leicht gefallen ist. Aber bei Abwägung aller Für und Wider kam man - auch wegen der enorm hohen Kosten und der Tatsache, dass die Festwoche mehr in das Zentrum der Stadt gehört - zu dieser Entscheidung.



Mit wie vielen Besuchern rechnet die Stadt?



Wir würden uns echt freuen, wenn alle Neustädter, dazu die ehemaligen und solche mit Neustädter Wurzeln, mitfeiern. Wenn uns dann noch unsere Nachbarn aus der Region und die Freunde der Gemeinschaft "Neustadt in Europa" die Ehre geben, sind wir zufrieden.



Wie hoch ist das Budget, das für das Festjahr zur Verfügung steht?



Der Stadtrat hat für die 800-Jahr-Feier 100 000 Euro bereitgestellt.

Der erste Neustädter Stadtball in der Stadthalle ist ausgebucht. Darüber freut sich nicht nur Bürgermeister Rupert Troppmann, sondern das gesamte Organisationsteam um dritten Bürgermeister Heribert Schubert, Festleiter Reinhold Zapf sowie Gudrun Graf und Sabine Guhl vom Lionsclub Neustadt-Lobkowitz als Mitveranstalter. Für musikalischen Schwung sorgt die Showband "One & Six", Stadthallenwirt Peter Siller tischt den 320 Festgästen ein exquisites Galabuffet auf. Eine Cocktailbar im Foyer lädt zum zwanglosen Plausch ein. Mit Spannung wird zum Jahreswechsel das große Höhenfeuerwerk erwartet, mit dem das Jubiläumsjahr 2018 offiziell eingeläutet wird.Für Bürgermeister Troppmann wird es ein spannendes Jahr. Die kleinste Kreisstadt Bayerns möchte die Chance nutzen, sich 52 Wochen lang von ihrer schönsten Seite zu präsentieren - kulturell, sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Schließlich hat die Stadt des Bleikristalls mit ihrer Lage an der Goldenen Straße immer eine bedeutende Rolle gespielt. Die Verantwortlichen setzen auf Vielfalt das ganze Jahr über, sozusagen auf ein großes Mitmach-Fest unter Beteiligung der Vereine, Organisationen, Gruppierungen, Bildungseinrichtungen, Gewerbetreibenden und aller Neustädter.Höhepunkt ist die große Festwoche vom 14. bis 22. Juli mit Festkommers, Festgottesdienst, Innen- und Hinterhoffest rund um den Stadtplatz, Sternmarsch der Blaskapellen, Familientag mit "Donikkl", Konzert von Gymnasium und Lobkowitz-Realschule, Serenade mit "I Dolci Signori", Open Air für die Jugend, Bürgerfest und historischem Festzug.Weitere Glanzlichter sind:Ostbayerisches Prinzengardetreffen (28. Januar)Kommandantentagung der Bayerischen Bürger- und Landwehren (7. April)Nofi-Lauf (9. Mai)90 Jahre DJK (15. bis 17. Juni)Landkreis-Staffellauf (15. September)Konzert Hofer Symphoniker (14. Oktober)Konzert Regensburger Domspatzen (2. Dezember).