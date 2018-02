81 Senioren in Sicherheit gebracht - Nottelefon für Angehörige - Kindergarten geschlossen [2. Aktualisierung]

In einem Altenheim in Neustadt/WN ist Donnerstagnacht ein Feuer ausgebrochen. Das Haus mit 81 Bewohnern wurde evakuiert. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt, sie erlitt eine Platzwunde am...