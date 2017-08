Die Arbeiterwohlfahrt macht ernst. Mit sofortiger Wirkung hat der Vorstand Seniorenclub-Leiterin Ilse Lütkemeyer ihres Amtes enthoben. Beim Sommerfest an diesem Mittwoch nimmt sie Abschied.

: Noch am Montagvormittag orderte Lütkemeyer Kuchen für das Treffen der Senioren im "Weißen Rößl". "Das Fest selbst darf ich aber nicht mehr halten", bedauert sie. Denn gegen Mittag bekam sie Besuch vom Neustädter AWO-Vorsitzendem Franz Witt. Er übergab ihr das Schreiben des Vorstands, das ihren Rauswurf perfekt macht. In einer Sitzung am Freitagabend hatte die Führungsspitze demnach einen Missbilligungsantrag gegen Ilse Lütkemeyer einstimmig abgesegnet. Der Vorwurf lautete auf vereinsschädigendes Verhalten. Wie berichtet, hatte sich die Chefin des "Seniorenclubs Gretl Fastner" nicht damit abfinden wollen, dass der AWO-Ortsclub die Finanzen der Gruppe verwaltet, und dies bei Behörden und im NT angeprangert. Nach dem Vorstandsbeschluss ist sie den Vorsitz ab sofort los. Bis Dienstag musste sie der Arbeiterwohlfahrt Schlüssel und Unterlagen übergeben.Lütkemeyer war zwar zur Krisensitzung geladen, doch sie ließ sich entschuldigen - aus gesundheitlichen Gründen. Seit drei Jahren engagiert sie sich für die etwa 20-köpfige Seniorengruppe. Ständige Querelen mit der AWO-Führung machten die Leiterin amtsmüde. "Eigentlich wollte ich nach dem Sommerfest zurücktreten", erklärt sie. "Nun kam mir die AWO zuvor." Ihr sei aber auch klar gewesen, dass der Vorstand würde reagieren müssen, wenn die Vorwürfe öffentlich würden. Und sie bedaure nichts. Wie geht es nun weiter mit dem Seniorenclub? Vorsitzender Witt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen - möglicherweise äußert er sich beim Sommerfest. Der AWO-Ortsclub hat inzwischen Einladungen versandt, in denen er bekräftigt, dass das Fest stattfindet wie geplant.Ilse Lütkemeyer hat keine erhalten, doch kommen will sie trotzdem - um sich von "meinen Damen" zu verabschieden. Offiziell. Denn manche von ihnen könnte sie schneller wiedersehen, als die AWO-Führung vermutet: Lütkemeyer kann es sich gut vorstellen, weiterhin zu den 14-tägigen Treffen mit den Clubmitgliedern einzuladen - nur würden die dann eben nicht mehr unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt laufen. Wie viele Senioren ihr folgen wollen, könne sie allerdings nicht abschätzen.