"Asyl ist Menschenrecht!" - unter diesem Motto steht eine gemeinsame Ausstellung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Aktion "Arbeit und Leben", die derzeit an der Lobkowitz-Realschule zu sehen ist. Philip Lobenhofer vom Arbeitskreis "Pro Asyl" in Weiden hat sie im Beisein von Lehrkräften, Schülern und der Schulleitung offiziell eröffnet.

In seinem Impulsreferat ging er auf die Ursachen von Flucht ein, auf die Fragen "Was sind Flüchtlinge und warum kommen sie zu uns?", auf gesetzliche Bestimmungen sowie auf Unterstützungsangebote für Geflüchtete. Kritisch nahm er so genannte "Fake-News" aus der rechtsextremen Szene unter die Lupe, die er als üble Nazi-Hetze bezeichnete. Lobenhofer räumte vor den Neuntklässlern so manches gängige Vorurteil aus.Beeindruckende Bilder und Zitate sowie schockierende Berichte über Flüchtlingsschicksale werden die jungen Lobkowitzer in den kommenden Wochen beim Rundgang durch die Ausstellung dazu ermahnen, wach und kritisch gegenüber rechtsradikaler Propaganda zu bleiben. Als "Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus" fühlt sich die Bildungsstätte seit einigen Jahren diesem Auftrag verpflichtet.