Drängler bremst nicht

Fahrverbot und 3000 Euro

Am 13. Februar fuhr eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Weiden auf der A93 auf Höhe der Ausfahrt Neustadt/WN in Richtung Süden. Sie war gegen 10 Uhr auf der linken der beiden Fahrspuren, als von hinten ein Pkw, VW Polo, mit schneller Geschwindigkeit auf ihr Dienstfahrzeug heranfuhr.Die Polizeibeamten hatten keine Möglichkeit auf die rechte Fahrspur zu wechseln, da die durch langsam fahrende Lkws besetzt war. Mit einer Geschwindigkeit von weit über 160 Stundenkilometer fuhr der Fahrer weiterhin knapp hinter dem Dienstfahrzeug her.Das Pech des Dränglers war, dass das Dienstfahrzeug mit einem Verkehrsüberwachungssystem (beweissicheres Video-Daten-System) ausgerüstet war.Die Beamten schalteten die Videoanlage ein und die Heckkamera zeichnete die gravierenden Verkehrsverstöße des Polo-Fahrers auf. Der Polo-Fahrer fuhr weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit auf, sodass die Beamten das amtliche Kennzeichen und das VW-Emblem im Kühlergrill nicht mehr sehen konnten. Zudem betätigte der Polo-Fahrer die Lichthupe, um die Polizeibeamten zu einem Fahrstreifenwechsel zu bewegen.Erst nach etwa 1500 Meter gab der Polo-Fahrer auf. Die Polizisten kontrollierten ihn anschließend. Noch vor Ort wurden dem 42-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth seine begangenen Verkehrsverstöße per Videoaufzeichnung gezeigt.Im Nachgang der weiteren Ermittlungen wurde gegen den Polo-Fahrer eine Anzeige unter anderem wegen eines Vergehens der versuchten Nötigung im Straßenverkehr erstattet. Nun bekam er die „Quittung“ für sein rücksichtloses Verhalten.Das Amtsgericht Weiden verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro und zu einem Monat Fahrverbot.Die Verkehrspolizeiinspektion Weiden rät insbesondere auf Autobahnen vorrausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen, sowie den erforderlichen Abstand einzuhalten. Weiterhin gilt die Faustformel „Abstand gleicher halber Tacho“.