Mit einem "erheblich alkoholisierten" Autofahrer hatten die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt am Donnerstag zu tun - bereits am frühen Nachmittag. Ein Zeuge hatte laut Bericht gemeldet, dass sich am Pendlerparkplatz Neustadt-Nord ein Wagen festgefahren hatte. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und einen Granitstein überrollte. "Das Fahrzeug hatte sich so festgefahren, dass der Fahrer den Wagen nicht mehr flott bekam und auch nicht bemerkte, dass die Antriebsachse keinen Bodenkontakt mehr hatte", heißt es weiter.

Die Beamten hatten ihre Mühe den Mann aus dem Fahrzeug zu bringen, da er auf Ansprache nicht reagierte. "Der 53-Jährige war nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen." Den Führerschein ist er vorerst los. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von etwa 7000 Euro. Da sich am Fahrzeug Unfallspuren befanden, die noch nicht zugeordnet werden konnten, wurde es sichergestellt.