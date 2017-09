Die Neustädter können langsam aufatmen. Die Baustellen werden weniger. Aber nicht alle Arbeiten stehen vor dem Abschluss.

So viele Baustellen wie in diesem Sommer hat es in der Kreisstadt schon lange nicht mehr gegeben. An allen Ecken der Stadt wurde gebaggert, betoniert und Kabel verlegt.In der Fabrikstraße wurde das große Wohngebäude abgebrochen. Es muss einem Gehweg für Schüler und Fußgänger auf dem Weg zum Kulturhügel Platz machen. Am Mittwoch begann die Firma Schaumberger aus Mitterteich mit Bohrungen und der Verlegung der Wasserleitung. Das Vorhaben ist mit 157 000 Euro veranschlagt und dauert etwa vier Wochen.Noch eifrig gearbeitet wird auf dem Felixberg, wo die Telekom Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegen lässt. In dieser Woche werden die Arbeiten in der Bildstraße mit dem Anschluss des ASV-Sportplatzes abgeschlossen. Dann fehlt noch die Kaiser-Karl-Straße.Darüber hinaus ist die Firma Strabag mit Breitbandarbeiten im gesamten Stadtgebiet beschäftigt. In vielen Straßen zieren große Löcher die Gehsteige.Ebenfalls noch etwas länger wird sich der Einbau der Rohre für das Nahwärmenetz auf dem Felix hinziehen. Das 1,5 Kilometer lange Leitungsnetz sollte bis Anfang September fertig sein. Bis jetzt sind aber nur die Rohre im Felixwald verlegt. Die Arbeiter haben jetzt das Staatliche Berufliche Schulzentrum (BSZ) erreicht. Nun folgen die Querung zur Lobkowitz-Realschule, runter zur Landratsamts-Außenstelle im alten Krankenhaus und wieder hinauf zur Grund- und Mittelschule. Dann ist noch die Verbindung zum ehemaligen Kreiskrankenhaus an der Reihe. Dazu muss die Bildstraße noch einmal gesperrt werden, wahrscheinlich wieder nur halbseitig.Der Anschluss der Gebäude ans Netz werde sich voraussichtlich um vier Wochen verzögern und sei jetzt für Ende Oktober anvisiert, teilte am Mittwoch die Baywa Dienstleistungs GmbH in München mit. Sie hat sich den Millionenauftrag gesichert.Das größte Projekt der Stadt ist die Erschließung von Rumpler III. Bis auf Restarbeiten sei das Vorhaben so gut wie abgeschlossen, erklärte Peter Forster, Geschäftsleiter im Rathaus. Spätestens Ende September seien auch der Kreisverkehr und der Radweg in Richtung Reiserdorf fertig. Im November steigt dann ein großes Abschlussfest mit allen Beteiligten.Auch die Brückensanierer auf dem Bocklradweg sehen Land. Die erste Überführung, bei der es am 5. September zu einem spektakulären Arbeitsunfall kam (wir berichteten), ist bereits fertig. Dem Arbeiter geht es laut Forster wieder gut. Ende der Woche werde auch die zweite Brücke wieder befahrbar sein und eine Woche später auch das dritte Bauwerk.Nächste Woche lässt die Stadt die Lichtensternstraße für 110 000 Euro sanieren. Und am Dienstag, 26. September, geht der Bauausschuss auf Bustour. Die Stadträte entscheiden dann, welche Straßen in den nächsten Jahren ausgebessert werden. Pro Jahr soll dafür eine viertel Million Euro im Haushalt eingeplant werden.