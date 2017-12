Trotz Schneegestöbers ist das Adventssingen des Oberpfälzer Volksliedkreises und der "Neustädter Klarinettenmuse" in der Klosterkirche St. Felix gut besucht. Karl Wildenauer stellt ein ansprechendes Programm zusammen.

(exb) Über 50 Musiker interpretierten seltene Adventsstücke. Die Zwischentexte servierten Guardian Pater Stanislaus und Lektorin Monika Ilg. 514 Euro kamen als freiwillige Gabe der Besucher für die Renovierung der Kirchenorgel zusammen.Saubere Intonation war das Markenzeichen der "Neustädter Klarinettenmuse" mit Pia Neumann, Maria Bergmann, Gerhard Nikol und Karl Wildenauer an der Klarinette sowie Andreas Träger mit der Tuba. Vom "Brieferl ans Christkind" und "Christkindl host mi vergessen" sangen mit viel Gefühl Jürgen Eckert an der Steirischen und Ramona Hannes am Akkordeon. Ferner interpretierten sie das "Jägerhäusl-Menuett".Die "Neustädter Weisenbläser" Andreas Bäumler (Flügelhorn), Maria Wildenauer (Tenorhorn) und Andreas Träger (Tuba) spielten mit weichem Ansatz Kompositionen aus Altbaiern. Die gefälligen Titel "Weihnachts-Wiegenlied" von John Rutter und "Ach wann kommen jene Stunden" aus dem Pustertal sang mit viel Hingabe Theresa Uhl, die sich mit der Gitarre selbst begleitete.Das Adagio in As-Dur aus der Orgelsonate von Felix Mendelsson-Bartholdy und das Jiddisch-Lied "Awiglied aus Odessa" gab Christine Behr an der Kirchenorgel werkgetreu wider. Raphael Ernst überzeugte beim "Cantique de Noël" von Adolphe Adam und dem "Mariä Wiegenlied" von Max Reger mit klarer Stimme.Die Mitglieder des Neustädter Veeh-Harfen-Orchesters unter Maria Wildenauer griffen beim "Grüß di Gott", "Scho staad" und "Staad-Lustiger" souverän in die Saiten. Mit beachtlichem Tonvolumen und hoher Präzision sang Mirijam Denz "In das Warten dieser Welt" von Felix Mendelsson-Bartholdy, "Maria durch ein Dornwald ging" und "Es wird scho glei dumpa". Chordirektor Luis Denz unterstützte an der Orgel die begnadete Sängerin. Das gemeinsame Lied "Tauet, Himmel, den Gerechten" bildete den Schlusspunkt.