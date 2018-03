Kritisch beleuchtete Maria Karg-Pirzer vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) die Herausforderungen der Digitalisierung für die Bildungsstätten: Es genüge nicht, dass der Freistaat nur Geld für die Ausstattung der Schulen zur Verfügung stelle, er müsse auch in die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte investieren, forderte die dritte Bezirksvorsitzende in der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands. Und überhaupt mangle es an Personal.

Ausgezeichnete Mitglieder Dritte Bezirkschefin Maria Karg-Pirzer und Kreisvorsitzende Ulrike Holl ehrten gemeinsam langjährige Mitglieder für ihre Treue zum BLLV. Erwin Zirngibl, der ehemalige Schulleiter von Bechtsrieth, gehört seit 65 Jahren dem BLLV an und wurde von Karg-Pirzer in einer kleinen Rede gewürdigt. Ausgezeichnet für 60 Jahre wurde Karoline Ehlich. Seit 55 Jahren sind Alois König, Siegrfried Lehner, Helga Ponnath, Rudolf Rohm, Ernestine Schriml, Edeltraud Troidl und Christa Werner Mitglieder. Rainer Christoph, Irene Eckert und Ermentraud Gintner traten vor 50 Jahren in den BLLV ein. Mitglieder seit 45 Jahren sind Heinrich Koch, Rosmarie Müller und Maria Weigl. Vor 40 Jahren kamen Christian Hüttner, Klaus-Jürgen Kuschel, Wolfgang Reinhold, Josef Söllner und Maria-Luise Vollath zum BLLV. Seit 35 Jahren ist Renate Vettori Mitglied. Ausgezeichnet für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Agnes Hehenberger, Renate Kurz, Heike Merther und Julia Mrosek. Vor 25 Jahren traten Angela Bauer, Evelyn Bauer, Christine Ertl, Andrea Frischholz, Rainer Hetz, Stefanie Hetz, Manfred Kürner, Petra Rothmund und Birgit Zangl in den BLLV ein. (exb)

Karg-Pirzer verwies neben den eigentlichen Kernaufgaben auf weitere Anforderungen, die auf die Grund- und Mittelschullehrer zukommen: die Einführung des "Lehrplans Plus", das kompetenzorientierte Unterrichten, die sehr zeitaufwendigen Lernentwicklungsgespräche, die Fortführung der umfangreichen zweiseitigen Zeugnisbemerkungen der Grund- in der Mittelschule, die Inklusion von Behinderten und die Integration von Flüchtlingskindern in den Pflichtschulen. Sie zitierte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: "Unsere Lehrkräfte reißen sich seit Jahren alle Haxen aus, damit der Notstand nicht zulasten der Kinder geht - sie sind die Helden des Alltags."Während das Ministerium jedes Jahr feststelle, dass in den Schulen alles in Ordnung sei, sehe die Wirklichkeit oft anders aus. An vielen Schulen gebe es wegen mangelnder Lehrkräfte kaum einen Tag, an dem Unterricht wie festgelegt stattfinden kann. Fehlende Lehrer würden nicht ersetzt, die Schulleiter müssten den Mangel verwalten durch Zusammenlegen von Klassen, unbezahlte Mehrarbeit der vorhandenen Lehrer und Ausfall von Unterricht. Arbeitslose Gymnasial- und Realschullehrer werden an den Grund- und Mittelschulen eingesetzt, teilweise auch junge Nachwuchskräfte, die ohne Referendariatszeit frisch von der Uni kämen.Karg-Pirzer forderte, dass die Ungleichheit bei der Lehrerbesoldung beseitigt werden müsse und Lehrkräfte aller Schularten gleich bezahlt werden sollten. Abschließend stellte sie fest, dass gute Bildung für die Kinder etwas koste, aber langfristig gesehen hohe Renditen erwirtschafte. Kreisvorsitzende Ulrike Holl gab den Tätigkeitsbericht. Kassier Herbert Kraus vermeldete einen kleinen Überschuss im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem erwähnte er, dass der Kreisverband gegenwärtig 216 Mitglieder aufweise.