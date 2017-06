Hundert weiße Luftballons am blauen Sommerhimmel drücken die Vorfreude der BRK-Mitarbeiter auf ihr neues Domizil in Neustadt aus. Der erste Spatenstich für das 1,3-Millionen-Euro-Projekt ist geschafft.

Alles, was beim Roten Kreuz in der Region Rang und Namen hat, dazu viele Ehrengäste aus der Politik und die Spitze des Lions-Clubs Neustadt-Lobkowitz, fanden sich am Montagabend an der Flosser Straße ein. "Das ist ja beinahe schon eine Einweihung", staunte der BRK-Kreisvorsitzende Simon Wittmann."Wir haben uns lange ein wenig geziert", gestand der BRK-Chef. Aber jetzt sei man mit der Lösung Rettungswache und Unterkunft für die Neustädter BRK-Bereitschaft, Wasserwacht und Katastrophenschutz sehr zufrieden. Weil die Einsatzfahrzeuge von der BRK-Wache beim Krankenhaus auf dem Felix für den Raum Flossenbürg die Zwölf-Minuten-Frist nicht einhalten könnten, musste das Rote Kreuz handeln. Zunächst sei ein Standort im Neustädter Gewerbegebiet ins Auge gefasst worden, erläuterte der Altlandrat. Aber auch von dort aus wäre man nicht schnell genug in Flossenbürg gewesen.Der Dank Wittmanns galt Bürgermeister Rupert Troppmann. Die Stadt habe die beiden Grundstücke in der Nähe der Störnsteiner Spange zur Verfügung gestellt. Die Zufahrt erfolgt über die Flosser Straße. Die Töppel Bau GmbH aus Vohenstrauß will das Gebäude bis Ende des Jahres fertigstellen. Wittmann lobte das großartige Engagement der Neustädter BRK-Bereitschaft, die den Kreisverband finanziell entlaste.Landrat Andreas Meier sprach von einem "epochalen Ereignis" für die BRK-Bereitschaft Neustadt. Der Vorsitzende des Rettungs-Zweckverbandes Nordoberpfalz freute sich, dass seine Organisation das Projekt zum Laufen gebracht habe. Jetzt könne den Flossenbürgern schneller geholfen werden, und das Neustadter BRK bekomme eine tolle Unterkunft. Bürgermeister Troppmann sprach ebenfalls von einem Tag der Freude, weil die Rettungswache in Neustadt bleibe. Der Rathauschef lobte die schnelle Umsetzung des Vorhabens. Bereitschaftsleiter Sebastian Windschügl sagte, dass seine Leute und die Wasserwacht die Unterkunft gemeinsam nutzen werden. Dr. Gudrun Graf, Ärztliche Leiterin Rettungsdienst und Präsidentin des Lions-Clubs, war es vorbehalten, das i-Tüpfelchen auf die gelungene Veranstaltung zu setzen. Sie überreichte an Windschügl einen 10 000-Euro-Scheck für die BRK-Unterkunft. Das Geld stammt aus einem Benefizkonzert mit Hubert Treml beim "Brucksaler". Wirt Michael Lang hat auf den gesamten Erlös verzichtet, und auch der Lions-Club hat 2000 Euro beigesteuert.Graf kündigte an, dass sie bis Jahresende 50 000 Euro Spenden sammeln will. Unter anderem hat sie die Aktion "Steine für das Rot-Kreuz-Haus Neustadt" ins Leben gerufen.

Die Einweihungsfeier des Rot-Kreuz-Hauses ist schon gesichert. Landrat Andreas Meier versprach beim Spatenstich, 50 Liter Bier mitzubringen. Bürgermeister Rupert Troppmann lässt sich ebenfalls nicht lumpen. Er will 50 Leberkäs-Semmeln beisteuern. "Und ich geb den Senf dazu", sagte BRK-Kreisgeschäftsführer Franz Rath unter dem Gelächter der Gäste.