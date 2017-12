Bürgermeister Rupert Troppmann entzündet Weihnachtsbeleuchtung in Neustadt/WN

Die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt in hellem Glanz. Bürgermeister Rupert Troppmann legte beim Christkindlmarkt der Musikschule am Samstag den Schalter um und entzündete so die vielen Lichter an dem wunderschönen Christbaum vor dem Lobkowitzerschloss und rund um den Stadtplatz. Unterstützt wurde er dabei von zahlreichen Kindern. Rund um den Schlossplatz waren Buden aufgebaut, an denen sich die Besucher nicht nur mit Glühwein und Bratwürsten stärken, sondern auch viele kreativ gestaltete Bastelsachen erwerben konnten. Leiter Karl Wildenauer servierte mit der Stadtkapelle weihnachtliche Weisen. Bild: krb