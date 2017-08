Für die einen Schüler ist sie ein Muss, weil Voraussetzung für das gewünschte Studium. Für andere ist sie das Ziel, weil sich's gut anhört. Für viele bleibt sie ein Traum. Die Eins vor dem Komma bei der Abschlussnote. 18 Schüler aus Neustadt/WN haben das geschafft. Einer sogar aus Zufall.

Die Geehrten Philip Bergmann 1,2, Hannah Busch 1,8, Manuel Drosdzol 1,8, Dominik Feistl 1,6, Susanne Frummet 1,4, Jan-Philipp Tratzky 1,6 (alle Gymnasium Neustadt); Christin Rückbrodt (Kepler-Gymnasium); Veronika Adam 1,15 (BBZ Neustadt); Alina Drosdzol 1,55, Luisa Fink 1,9, Melanie Meier 1,75 (alle Lobkowitz Realschule); Emily Legler 1,45 (Sophie-Scholl-Realschule); Aylin Gumnior 1,33, Julia Fienz 1,56 (beide Mittelschule Neustadt); Philip Wifling 1,66, Sabine Geiler 1,8, Yannick Busch 1,57 (Berufsschule Weiden). (jut)

Dominik Feistl war selbst erstaunt über seine gute Abiturnote. Mit dem Zeugnis der 11. Klasse habe er sich für ein duales Studium beworben - und den Zuschlag erhalten.Der Abischnitt ist damit nicht mehr so wichtig, dachte der Schüler des Gymnasium Neustadts. Falsch gedacht. "Ich wusste nicht, dass ich mich noch bei der Uni bewerben muss." Auf dem Studiengang sei ein Numerus clausus. Macht aber nichts, Feistl hat trotzdem einen Schnitt von 1,6 geschafft. Bürgermeister Rupert Troppmann scherzte: "Du bist der erste, der zufälligerweise ein gutes Abitur geschrieben hat."Der Bürgermeister ehrte zusammen mit seinem Vertreter und Schulreferent Heinrich Maier die besten Schüler jeder Schulart mit Hauptwohnsitz in Neustadt/WN. Troppmann würdigte die Leistungen der jungen Mitbürger: "Egal welche Schulart, jede Leistung ist genauso wertvoll. Einfach super." Und das sollte man auch feiern, findet das Stadtoberhaupt."Wenn man etwas geschafft hat, dann muss man sich auch darüber freuen und sich Zeit nehmen, etwas zu feiern." Denn: "Feiern gibt Kraft, die nächsten Hürden zu nehmen, die anstehen." Ein kleiner Feier-Zuschuss kommt von der Stadt, jeder der 18 Schüler erhält 50 Euro.Schulreferent Heinrich Maier sagte zu den Schülern: "Ihr könnt Stolz sein. Nehmt das Selbstbewusstsein und den Fleiß mit in den neuen Lebensabschnitt." Eine Bitte hatte er auch: "Vergesst unser kleines Neustadt nicht, wenn Ihr in die Welt hinausgeht." Am besten wäre es, wenn sie alle daheim bleiben würden: "Wir brauchen unsere jungen Leute."Um Philip Bergmann in Neustadt zu halten, müsste die Stadt wohl ein eigenes Raumfahrtzentrum gründen. Der Abiturient des Neustädter Gymnasiums möchte in Würzburg Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Sein Traum: Irgendwann einen Mars-Rover mitentwickeln.