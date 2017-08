So nah wie auf dem Foto werden sich die Bundeskanzlerin und der ehemalige Verteidigungsminister nicht kommen, treten sie doch an verschiedenen Orten und verschiedenen Zeiten auf. Doch beide besuchen die Oberpfalz und über das politische Comeback von Karl-Theodor zu Guttenberg wird heftig spekuliert.

Sechs Jahre nach der Plagiatsaffaire um seine Doktorarbeit greift der in den USA lebende zu Guttenberg für die CSU in den Bundestagswahlkampf ein. Der 45-jährige tritt am 6. September um 19 Uhr in der Stadthalle Neustadt/WN auf. Diese Zusage bestätige CSU-Bezirksgeschäftsführerin Sabina Bläser. Geplant sei mit ihm eine Art Gesprächsrunde. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am 18. September in die Oberpfalz. Die CDU-Bundesvorsitzende spricht um 16 Uhr bei einer Kundgebung auf dem Domplatz in Regensburg.