In Behörden schon beinahe Alltag: Wenn das Fax Papiere über Papiere ausspuckt, sind die Absender nicht selten Reichsbürger. Aktuell verschickt der "Bundesstaat Bayern" an die Standesämter, auch im Landkreis Neustadt/WN, eine vierseitige Anordnung. Werde diese nicht befolgt, drohe ein "strafrechtliche Verfolgung".

Minister noch in Haft

Schwerpunkte 2017