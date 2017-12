Es schneit, Lichterketten erleuchten den Eingangsbereich von St. Felix, Mandeln duften. Dazu ein mal rot, mal violett, mal grün oder blau illuminierter Innenraum des Gotteshauses. Vorweihnachtliche Stimmung kommt am frühen Abend des ersten Advents beim Benefizkonzert des Rotary-Clubs Weiden Max Reger spätestens auf, als die Mitglieder des Vokalensembles "ChorDiSono" mit "Oh Heiland reiß die Himmel auf" in die voll besetzte Klosterkirche einziehen.

Danach folgt eine musikalische Weltreise mit dem Schiff, auf dem Schlitten oder dem Gang auf den Berg. Das Ensemble unter der Leitung von Alexander Meiler und Pianist Wolfgang Dirscherl präsentiert ganz traditionelle Lieder wie "Es ist ein Ros entsprungen" sowie englische, irische oder amerikanische Stücke. Auch mit skandinavischen Klängen erfreut die Gruppe ihre Zuhörer.Ebenso abwechslungsreich gestaltet "ChorDiSono" die Darbietungen. Vom Piano bis zum Forte, das einen großen Chor vermuten ließe, vom Solo über ein Duett bis hin zum Wechsel zwischen Frauen- und Männerstimmen und einem gemeinsamen Schlusslied mit den Konzertbesuchern ist alles dabei.Eine besondere Note gibt Johanna Sheffield dem Konzert mit ihren Stücken an der Harfe. Die Elfjährige aus Stein bei Nürnberg ist eine Verwandte von Ensemblemitglied Christian Kick. Auf dessen Geburtstagsfeier hat sie musiziert und so entstand die Idee, bei einem Konzert von "ChorDiSono" mitzuwirken. Stephan Wanninger, Präsident des Rotary-Clubs Weiden Max Reger, überreicht ihr am Ende einen Adventskalender. Neben dem Ensemble dankt Wanninger auch Andreas Fritsch für die Illumination und Andrea Hofmann für die Moderation der Veranstaltung mit besinnlichen und lustigen Texten. Nach dem musikalischen Genuss lassen sich viele Besucher noch draußen Glühwein und Gebäck des Rotary-Clubs schmecken. Der Erlös des Abends kommt dem Kindergarten Kreuz Christi in Weiden zu gute. Damit soll die Sprachförderung unterstützt werden. Da der Service-Club seit Jahren die Albert-Schweitzer-Schule fördert, soll nun "noch eine Stufe früher angesetzt" werden.