Püchersreuth. In Kürze werden es 330 Jahre, seit der Bischof von Leitmeritz, Jaroslaw Ignaz von Sternberg, die weit über die Grenzen der Oberpfalz bekannte Wallfahrtskirche St. Quirin geweiht hat. Auch an dieses Ereignis erinnert das Festwochenende von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23 Juli.

Festprogramm Freitag 21. Juli: 14 Uhr Festamt mit den Senioren und Kranken mit Krankensegen mit Pfarrer Manfred Wundlechner und Primiziant Pater Johannes Bosco Ernstberger als Prediger, anschließend Primizsegen. 19 Uhr Frauenwallfahrt mit Konzelebrant und Prediger Pater Johannes Bosco Ernstberger.



Samstag, 22. Juli: 17.45 Uhr Standkonzert am Dorfplatz in Ilsenbach; 18 Uhr Kirchenzug der Krieger- und Soldatenwallfahrt , 18.30 Uhr Messe mit Militärpfarrer Alfons Hutter aus Fürstenfeldbruck und der Störnsteiner Blasmusik. 20.45 bis 21.45 Uhr Oase der Stille .



Sonntag, 23. Juli: 8 Uhr Fußwallfahrt ab dem Rastenhoferweg in Neustadt; 9.15 Uhr ab Ilsenbach Kirchenzug der Vereine, 10 Uhr Festgottesdienst mit der Blaskapelle Etzenricht; 13.30 Uhr Kindersegnung durch Bischof Rudolf Vorderholzer. 15 Uhr Benefizkonzert mit Bläsergruppe St. Elisabeth, Saitenmusik "Anderseits" und Kirchenchor Wildenau. 20.30 Uhr Schlussandacht mit Lichterprozession um St. Quirin. (arw)

Zum Festgottesdienst am Sonntag, 23. Juli, um 10 Uhr hat Diözesanbischof Rudolf Voderholzer sein Kommen zugesagt. Zu diesem "Tag der Heimat" kommen Pilger aus Maria Kulm, Neuss am Rhein und Millen. Von Neustadt/WN aus gehen Fußwallfahrer den alten Pilgerweg der Egerländer.Die heutige Kirche wurde 1678 unter Fürst Ferdinand von Lobkowitz nach den Plänen von Antonio Porta gebaut. Die Fertigstellung erfolgte zwei Jahre später. Der Hochaltar ist als Akanthusaltar ausgeführt. Oberhalb des Doppelwappens der Fürsten Lobkowitz und der Marktgrafen zu Baden-Baden befindet sich eine Uhr aus dem Jahr 1735 und ein Bild des Heiligen Quirin in seiner Uniform als Tribun von Rom. Die Orgel stammt aus dem Jahre 1692. Gestiftet hat sie Fürst Ferdinand August von Lobkowitz. Sie ist wahrscheinlich eine der ältesten Orgeln der Oberpfalz.