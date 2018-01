Die wichtigste Einnahme im Haushalt ist das Geld der Bürger. Dafür will die Stadt aber auch ordentlich investieren. Das Problem: Die Kreisstadt ist zu klein, Bauland ist rar.

"Quasi ausverkauft"

Mehr Geld für Straßen

Weitere Projekte im Haushalt 2018 Viele Investitionen hat sich Neustadt vorgenommen. Hier sind einige ausgewählte Projekte:



Neuer Spielplatz im Baugebiet "Rumpler III": 35 000 Euro



Erneuerung der Beleuchtung im Stadtmuseum: 35 000 Euro



Erneuerung der Schulküche in der Mittelschule: 26 000 Euro



Sanierung des Parkhauses bei der Stadthalle: 30 000 Euro



Breitbandausbau: 73 300 Euro



Zuschuss zum Neubau der BRK-Station: 25 000 Euro



Spannungssimulator Feuerwehr: 45 000 Euro



Städtebauliche Konzeption für Grüngürtel Floß-Aue und Industriebrachen: 50 000 Euro



Anti-Rutsch-Belag auf Radlwegbrücke: 20 000 Euro



Sanierung Hochbehälter am Breiten Weg: 40 000 Euro. (blu)

Finanziell steht die Stadt gut da: 15,5 Millionen Euro umfasst der Haushalt. Doch die Diskussion unter den Stadträten zeigt, dass einige Einnahmen künftig wegfallen könnten. Dies ist vor allem der Größe der Kommune geschuldet. "Wir sind die kleinste, aber feinste Kleinstadt in Bayern", sagt Bürgermeister Rupert Troppmann.Knapp zehn Quadratkilometer umfasse das Stadtgebiet. Deshalb sei es schwierig, geeignetes Bauland zur Verfügung zu stellen. Doch das liegt seiner Meinung nach nicht nur an der Größe, sondern auch an Privaten, die ihre Areale nicht hergeben wollen: "Es gibt (...) fast 100 freie Bauflächen in privater Hand, die jedoch nicht verkauft werden."Im aktuellen Haushalt sind Einnahmen von 372 000 Euro durch den Verkauf von Grundstücken vorgesehen. SPD-Stadtrat Achim Neupert findet das zwar realistisch, wendet jedoch ein: Das "lässt aber in der Zukunft nicht mehr Raum für Ähnliches - einfach, weil wir quasi ausverkauft sind." Er hofft, dass es bald doch wieder lukrativer wird für Privatleute, ihre Grundstücke zu verkaufen.Der Haushalt mit 15,5 Millionen Euro (2017: 16,1) ist um einiges kleiner als der im Rekordjahr 2017. Der Verwaltungshaushalt steigt 2018 auf 11,2 Millionen (2017: 10,4), während der Vermögensetat auf 4,3 Millionen Euro (2017: 5,8) abnimmt. Kämmerer Michael Neidl erklärt das vor allem mit den Ausgaben für das Baugebiet Rumpler III und den Bau des Kreisverkehrs. "Da kommen natürlich erhebliche Summen raus, die wir investiert haben. Im Vergleich zu anderen Kommunen gleicher Größe stehen wir aber noch sehr gut da."Trotzdem muss sich die Stadt weiter um Einnahmen kümmern - und da ist sicher der Bürger die wichtigste Quelle. "Hauptsteuereinnahme der Stadt ist im Jahr 2018 wieder der Anteil an der Einkommens- und Lohnsteuer", betont der Kämmerer in seinem Bericht. Rund 300 000 Euro mehr als im Vorjahr zahlen die Bürger, errechnet Stadtrat Josef Arnold. Das sei ein Zuwachs um 10 Prozent. Dabei gebe es nur 2 Prozent mehr Beschäftigte. Der CSU-Sprecher und selbständige Bäcker vermutet, dass dies jedoch auch an der progressiven Besteuerung kleinerer und mittlerer Einkommen liege: "Die öffentliche Hand steckt mittlerweile bis zum Ellenbogen in den Taschen der Bürger." Umso mehr sei es die Pflicht der Kommune, das Geld gut einzusetzen. Die Gewerbesteuer soll 1,35 Millionen Euro (2017: 1,4) im Jahr 2018 einbringen. Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf knapp 2 Millionen Euro (2017: 1,9). Alle Parteien sind sich einig, die Kreisumlage von 42,5 Prozent zu senken, die sich 2018 auf 2,3 Millionen Euro (2017: 2,2) beläuft.Für große und kleine Bürger geht die Stadt im Jahr 2018 zwei Großbauprojekte an: Das eine ist das Soziale Wohnen am Bergmühlweg, das etwa 1 Million Euro kosten soll. Für diese Investition nimmt die Stadt einen Kredit über 600 000 Euro auf, was alle Stadträte unterstützen. Zwar erhöht sich so der Schuldenstand. Doch nicht nur Neupert geht davon aus, "dass die Mieteinnahmen den Schuldendienst quasi selbst tragen werden". Das zweite große Investitionsprojekt ist die Sanierung und der Umbau des Roten Schulhauses, wofür 1,5 Millionen Euro veranschlagt sind. Für beide Projekte gibt es jedoch ordentliche Zuschüsse. Die Schuldenstand lag Ende 2017 bei 3,2 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 551,47 Euro (2016: 617,06).Der Posten Heimat- und Kulturpflege steigert sich gewaltig. Grund ist natürlich die anstehende 800-Jahr-Feier. 100 000 Euro an Ausgaben veranschlagt die Stadt dafür. Über Standgebühren will sie 20 000 Euro einnehmen. Zusätzlich entnimmt sie aus der Rücklage extra für die Jubiläumsfeier 60 000 Euro.Für die Straßensanierung will die Stadt fast das Doppelte ausgeben: 300 000 Euro (2017: 175 000) sind dafür vorgesehen. So will man vermeiden, die Grundstückseigentümer zur Kasse zu bitten, erklärt Bürgermeister Troppmann. Dies habe, so betont er, aber nichts mit der "Abschaffungsaktion" der Straßenausbaubeiträge der Freien Wähler (FW) im Bayerischen Landtag zu tun.FW-Fraktionssprecher Gerhard Steiner nimmt gleich den Ball auf und erinnert an die Unterschriftenaktion seiner Partei, die 25 000 Unterstützer für ein Volksbegehren brauche, das die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) anstößt. An diesem halten die Freien Wähler übrigens fest, obwohl die CSU nach ihrer Tagung in Kloster Banz angekündigt hat, die Satzung abschaffen zu wollen. "Das hat jedoch nichts mit der Stadtratspolitik in Neustadt zu tun", betont Steiner versöhnlich. Diese lobt er als "vorausschauend".