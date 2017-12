Josef Pschierers Wunsch, zum 60. Geburtstag Gauschützenkönig im Luftgewehrschießen zu werden, geht in Erfüllung. Doch wie Pschierer beim Königsschießen abräumt, ist einmalig in der Geschichte der "Eichenlaub"-Schützen.

Ergebnisliste Königsschießen, Einzelwertung Glücksscheibe LG: 1. Lea Eich 19,0-Teiler, 2. Wolfgang Huber (42,8), 3. Erika Borisch (45,7). Einzelwertung Glücksscheibe LP: 1. Karlheinz Reil (11,4), 2. Jürgen Hecht (81,0), 3. Rainer Schwarz (94,6). Den Armin-Sappelt-Wanderpokal LG/LP gewann Josef Pschierer (LP) 11,9-Teiler. Der Günther-Rieger-Pokal LP ging an Andreas Ruhstorfer (154,4), der Oskar-Schwarz-Pokal LG an Andreas Gollwitzer (82,8). Die Josef-Ruhstorfer-Gedächtnisscheibe sicherte sich Dietmar Schmutzer (LP) mit 3,7 Ringen. Jugendpokal LG/LP: 1. Lea Eich (194,8-Teiler), 2. Celina Beck (197,3), 3. Marie Schwarz (219,8). Im Wettkampf um die Jagdscheibe mit LG und LP gab es gefrorene Sachpreise mit einem Gewicht von 1,4 bis 4,8 Kilo. Neben Pokalen und Holzscheiben erhielten die Gewinner auch Geldpreise. (arw)

In der Königsfeier im Vereinsheim an der Bergmühle freute sich Schützenmeister Norbert Schwarz, dass wieder Abordnungen der Schützenvereine Meerbodenreuth und Letzau gekommen waren. Auf beiden Sportwaffen bewiesen über 50 Schützen ihre Treffsicherheit.Besonders freute sich Schwarz, dass der Verein nach Wolfgang Borisch im vergangenen Jahr heuer mit Josef Pschierer (LG) wieder einen Gauschützenkönig stellt. Und auch bei den Stadtmeisterschaften holte sich Pschierer den Königstitel.In fast allen Bereichen können sich die Ergebnisse aller Teilnehmer sehen lassen. Jugendkönig LG wurde Marie Schwarz mit einem 317,8-Teiler, gefolgt von Oliver Zahn (859,8) und Lea Eich (1099,6). Schützenkönigin LG ist Ingrid Siegl mit einen 185,5-Teiler vor Anna Trottmann (516,3) und Carola Mehl (809,7).Schützenkönig LP ist Max Witt mit einem 828,4-Teiler. Ihm folgen Karlheinz Reil (854,9) und Jürgen Hecht (982,7). Schützenkönig LG wurde Josef Pschierer mit einem 47,3-Teiler. Weit abgeschlagen folgen Andreas Gollwitzer (161,8) und Karlheinz Reil (184,0). Hut ab, was Josef Pschierer beim Königsschießen vollbrachte. Er war zwar schon mehrmals LG- und LP-König, aber dieses Jahr schoss er förmlich den Vogel ab. Stolz erwähnte er sein bestes Blattl, einen 3,1-Teiler in den Einzelergebnissen in der Kategorie "Jagdscheibe LG". Die anderen beiden Treffer lagen zwar höher, aber es reichte zum Sieg.Einen weiteren ersten Platz sicherte sich Pschierer mit der Jagdscheibe LP, Rang vier bei der Glücksscheibe LG und mit der Glücksscheibe LP Platz 15. Mit einem 11,9-Teiler (LP) gewann Pschierer den nach Armin Sappelt benannten Wanderpokal. Im Wettbewerb der Meisterscheibe LP landete der Absahner auf Rang sieben und mit dem LG auf Rang sechs. Schützenmeister Norbert Schwarz dankte den bisherigen Hoheiten, dass sie "Eichenlaub" bei den verschiedensten Veranstaltungen so vorzüglich repräsentiert hatten.Ehrengauschützenmeisterin Maria Wisgickl, die gemeinsam mit Schwarz die Proklamation übernahm, war stolz auf das Geleistete. Sie bezeichnete Pschierer als "großen Abräumer". Sportreferent und Stadtrat Wolfgang Schwarz zeigte sich von den Ergebnissen ebenfalls sehr angetan. Entertainer "Michl" sorgte für gute Stimmung.