Die 10. Klassen der Lobkowitz-Realschule hatten in der Stadthalle zwei Gründe, um zu feiern: ihre erfolgreich bestandenen Prüfungen und ihren Abschlussball zusammen mit der Tanzschule Strömsdörfer. Festlich elegante Kleider bei den jungen Damen, dunkler Anzug bei den Herren, aber auch die entsprechende Kleidung bei den Gästen, vor allem den Eltern der Abschlussschüler gaben dem Ball einen würdigen Rahmen. Für die 114 Absolventen war die Tanzfläche für einen gemeinsamen Auftritt zu klein, so dass Dieter Strömsdörfer zwei Gruppen bildete. Eine Polonäse eröffnete den Ballabend. Dann folgte ein langsamer Walzer. Die Band "Live" lud auch die Besucher zum Tanz ein. Auch die Schüler zeigten, was sie im Tanzkurs gelernt hatten. Bild: bey