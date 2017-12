"Schläft es schon durch?" Das ist wohl eine der häufigsten Fragen, die junge Eltern hören. Regina Träger verrät, wie sie selbst mehr Schlaf bekommen können.

-Weiden. Beim letzten Vortrag in der Reihe "Kindergesundheit" referierte die Expertin von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge zum Thema "Wie finden Babys und Kleinkinder gut in den Schlaf?". Schlaflose Nächte scheint es genügend zu geben: Mehr als 20 Eltern waren zu dem Abendvortrag gekommen. Müttern und Vätern fehle in der Kleinkindphase ihres Sprösslings der eigene Schlaf am meisten, weiß Träger.Schlecht schlafen bedeute bei kleinen Kindern meist auch viel Weinen. Daher fühlten sich Eltern und Großeltern oft überfordert. Wie schlafen Babys und Kleinkinder? Wie viel Schlaf brauchen sie? Wie hilfreich ist ein unterstützender Tagesrhythmus? Solche Fragen beantwortete Regina Träger. "Irgendwann schlafen alle - manchmal kann es eben dauern", tröstete sie eingangs. Auch wenn der Schlaf der Babys ebenso wie bei Erwachsenen in verschiedene Phasen unterteilt sei, würden diese Zyklen häufiger wiederholt und seien mit 45 bis 60 Minuten wesentlich kürzer. In den Übergängen von der Leicht- in die Tiefschlafphase seien die Kinder besonders anfällig für Störungen.Auch Kinder verarbeiteten ihre Erlebnisse des Tags in der Nacht und wachten so zum Beispiel bei überwiegender Fremdbetreuung manchmal aus "Trennungsschmerz" von den Eltern auf. Schlafrhythmus und -dauer seien individuell unterschiedlich: Es gebe bereits "kleine Eulen oder Lerchen" mit viel oder weniger Schlafbedarf. Dies herauszufinden sei Aufgabe der Eltern. Generell gilt: "Für ein müdes Baby gibt es keine Alternative zum Schlafen." "So viel Hilfe wie nötig und so wenig Hilfe wie möglich" - das sei auch hier der nicht immer einfache Königsweg. Es helfe eine geregelte Tagesstruktur, wobei Trinken und Einschlafen voneinander getrennt werden sollten, ferner möglichst feste Zeiten einzuhalten und etwa zehnminütige Rituale als Einschlafzeremoniell zu finden.Träger wies auf das kostenlose Beratungsangebot zur Unterstützung und Entlastung für Eltern von Babys und Kleinkindern mit Regulationsstörungen in den regionalen Erziehungsberatungsstellen hin. Damit endete für dieses Jahr die Vortragsreihe in Kooperation mit KoKi-Netzwerk frühe Kindheit und der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Landratsamts Neustadt. 2018 soll sie fortgesetzt werden.