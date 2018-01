Beim Informationsabend der staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik zeigten die Studierenden beim "Live painting" ihre Fähigkeiten mit Farbe und Pinsel. Lichtobjekte verzauberten das Schulhaus und hießen die Gäste willkommen.

Schulleiter Anton Dobmayer eröffnete die Veranstaltung mit einem kurzen Umriss aller Schularten des BSZ. Einblick in die Voraussetzungen zur Aufnahme und des Fächerspiegels der Fachakademie gewährte Schulartbetreuer Roland Kusche in seinem Eröffnungsvortrag.Anschließend zeigte ein Hostessdienst der Studierenden den zahlreichen Besuchern die Workshop-Angebote. Durch die Anwesenheit aller Lehrkräfte der Fachakademie konnten Fragen sofort geklärt werden. Interessierte hatten die Gelegenheit, sich von der Vielfalt der Angebote der Schule zu überzeugen und erlebten bei Trommelklängen, Portfolio-Vorstellungen, Bibelgeschichten und Experimenten aus der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung die Freude und Kompetenz in ihrer Ausbildung.Das Erasmus-Team berichtete von dem Austausch mit Dänemark und anderen Ländern, das seit diesem Studienjahr angeboten wird. Zeitgleich bestand die Möglichkeit sich für den 24. Februar einen Bewerbungstermin geben zu lassen.Wer den Abend verpasst hat, kann sich dennoch jederzeit für einen Ausbildungsplatz zum Erzieher bewerben. Um einen Termin für ein Bewerbungsgespräch am 24. Februar zu bekommen, muss eine Bewerbung im Sekretariat abgegeben werden.