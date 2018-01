Sieben Jahre haben Uta und Michael Hetscher das DJK-Sportheim bewirtschaftet. Nun kam das Aus. Der Pachtvertrag wurde zum 31. Dezember gekündigt. Nach einem Monat Vakanz führt die Familie Matthies-Reiher ab Anfang Februar die Gaststätte weiter.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", erklärt DJK-Vorsitzender Wolfgang Schwarz . Die Probleme mit dem alten Pächterehepaar hätten nicht im zwischenmenschlichen, sondern im geschäftlichen Bereich gelegen. Der Vorstand mit den drei Vorsitzenden Schwarz, Max Peter und Georg Bauer habe bereits im September die Entscheidung getroffen, den Pachtvertrag zu kündigen und gleichzeitig einen neuen Pächter zu suchen. Auch der erste Kassenwart Bernd Fuhrich wurde mit ins Boot genommen.Obwohl keine vertraglichen Bindungen bestünden, sei die Brauerei Bischofshof aus Regensburg bei der Suche nach einem Nachfolger behilflich gewesen und habe schließlich den Namen der künftigen Pächterfamilie, die erst kürzlich die Unterpacht des Kiosk am Plößberger Weiher aufgegeben hat (wir berichteten), ins Spiel gebracht. Gerüchte, die im Verein schwelten, der Vorsitzende habe die Angelegenheit zur Chefsache erklärt, weist Schwarz entschieden zurück. "Alle Entscheidungen werden immer vom gesamten Vorstandschaft getroffen. So auch in diesem Fall." Selbst die lange Geheimhaltung und die Tatsache, dass die Abteilungsleiter erst vergangene Woche über die Situation informiert worden seien, sei im Nachhinein richtig gewesen. Nach einer Aussprache in der Gesamtvorstandssitzung stünden diese zu 100 Prozent hinter der Entscheidung. "Wir wollten in den ganzen Prozess keine Unruhe bringen, denn die Verpachtung des Sportheims ist nicht nur an den Betrieb der Gaststätte geknüpft. Da gibt es noch ein ganzes Paket von Aufgaben, das vom Pächter mit erledigt werden muss", informierte Schwarz. Das beginne von der Reinigung des Gebäudes und reiche bis hin zur Wäsche der Trikots und der Öffnung des Gebäudes für die Gruppen, die in dem Gebäude ihren Sport betrieben.Der Vorstand habe seit September einen großen Aufwand betrieben, um das alte Pachtverhältnis abzuwickeln und ein neues zu schließen. Schwarz hofft nun, dass Ruhe im Verein einkehrt und der Betrieb der Gaststätte ab Anfang Februar in der gewohnten Form weiter laufe. "Einen Pachtvertrag zu schließen ist eine schöne Sache. Einen Vertrag kündigen zu müssen, dagegen nicht einfach", resümiert der Vorsitzende. Den Betrieb in Eigenregie zu führen, sei bei der Größe des Vereins mit einer Vielzahl an Mannschaften und großem Sportbetrieb unmöglich.