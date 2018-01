Nur acht Minuten dauert es, bis die Mitglieder der Soldatenkameradschaft 1873 ihren Vorstand gewählt haben. Auch nach über 25 Jahren bleibt Engelbert Eckart an der Spitze des Vereins.

Ehrungen Für 10 Jahre Treue ausgezeichnet wurden: Alfons Härtl, Evelyn Kelnhofer, Werner Schramek, Reinhard Steinhilber, Peter Zupfer, Wenzel Zupfer, Stephan Schmid und Josef Schmid. 15 Jahre dabei sind: Boris Damzog, Jürgen Hecht, Alfred Roth, Karl Stock und Siegfried Woppmann. 30 Jahre stehen zur Soldatenkameradschaft: Ludwig Fritsch und Horst Schönweitz. 40 Jahre: Engelbert Eckart und Hans Walbert. Für 45 Jahre wurde Gustav Herbrecher geehrt. Das BSB Ehrenkreuz ging an Evelyn Kelnhofer, Albert Brand und Heinrich Peter.



Das BSB Verdienstkreuz zweite Klasse darf sich Wolfgang Huber anheften. Die Ehrennadel in Silber für Nichtmitglieder ging an Hermann Schmid, die Verdienstnadel mit goldenem Eichenkranz an Martin Troppmann. (arw)

Vorstand Vorsitzender der Kameradschaft ist Engelbert Eckart, sein Stellvertreter Jürgen Buhl. Um die Kasse kümmert sich Henry Rehfeldt, Schriftführer ist Jürgen Hecht. Als Revisoren gewählt wurden Karl Schmidberger und Wolfgang Huber. Beisitzer sind Franz Hofbauer und Karl Stock. Sportschützengruppe: Uli Kelnhofer, Karl Stock und Engelbert Eckart. Die neuen Beisitzer sind Evelyn Kelnhofer und Peter Heinrich. (arw)

"Ein Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder und von denen, die sich für eine Funktion zur Verfügung stellen", betonte Heinrich Scheidler, Kreisvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes 1873 (BSB), bei der Jahreshauptversammlung mit Blick auf die Leistungen von Engelbert Eckart. Seit 40 Jahren ist er Mitglied in der Soldatenkameradschaft, seit mehr als 25 Jahren übt er das Amt des Vorsitzenden aus. Ebenso 25 Jahre dabei sind Franz Hofbauer und Henry Rehfeldt. Zum Dank überreichte Scheidler den Dreien Präsente. Zur Zeit zählt der Verein 81 Mitglieder.Bürgermeister Rupert Troppmann hob die Bedeutung der Funktionäre für den Verein hervor. "Soldat sein ist nicht altmodisch. Gäbe es sie nicht, hätten wir nicht seit 70 Jahren Frieden." Kein Verständnis habe er dafür, dass manche Parteien "auf die Bundeswehr schimpfen".Im vergangenen Jahr wurden drei Mitglieder auf ihrem letzten Weg begleitet. Schriftführer Jürgen Hecht blickte auf die vergangenen Veranstaltungen zurück. Unter anderem waren die Neustädter bei allen Kreis- und Bezirksversammlungen des BSB vertreten. Die Straßensammlung für Kriegsgräber erbrachte 1995,92 Euro.Der Vereinsschießgruppe gehören aktuell zwei Frauen und 22 Schützen an. Wie Vorsitzender Uli Kelnhofer betonte, war es ein turbulentes Jahr. Allerdings nicht auf Orts-, sondern auf Landesebene: "Im Frühjahr ist der Vorstand zurückgetreten", informierte er. Am Sonntag, 14. Januar, soll ein neuer Landesschießwart gewählt werden. "Doch bei uns ist der Schießbetrieb im ,Standgas' mit dem Kleinkalibergewehr und Großwaffen weiter gelaufen." Kelnhofer bat die Waffenbesitzer, weiterhin die Vorschriften zu beachten. Kassier Rehfeldt schloss das Jahr mit einem Plus von 53,39 Euro ab.Eckart dankte in seinem kurzen Bericht für die gute Zusammenarbeit im Vorstand in den vergangenen drei Jahren. Er freute sich, dass die Fernrundenkämpfe wieder aufgenommen werden und dankte dem Schützenverein "Eichenlaub", die dafür ihre Stände zur Verfügung stellen. Unter Leitung des Kreisvorsitzenden Scheidler wählten die 39 anwesenden Mitglieder in nur acht Minuten den Vorstand.Stadtrat Hermann Schmid, in seiner Funktion als Organisator des Festzuges zum Stadtjubiläum, lud die Kameradschaft dazu ein, sich am Festzug zu beteiligen. Dabei verwies er auf folgende geplante Termine: 15. Januar: Verabschiedung der Soldaten des Artilleriebattalion 131 vorm Alten Rathaus in Weiden zum Auslandeinsatz. 10. März: Funktionerausbildung. 18. März: BSB Kreisversammlung in Luhe, und BSB Bezirksversammlung in Öberköblitz/Wernberg am 28. April.