Zwei Jahre lang haben die Buben und Mädchen des Kindergartens St. Martin fleißig geforscht. Um mit spielerischen Versuchen erste physikalische Erkenntnisse zu erlangen, richtete die Kita eine Forscherecke ein, in der sich die Kleinen im ersten Jahr schwerpunktmäßig mit dem Wasser, im zweiten Jahr mit der Luft beschäftigten. Auch das Personal nahm regelmäßig an Fortbildungen teil, um den Nachwuchs-Wissenschaftlern komplexe Zusammenhänge anschaulich näher zu bringen. Ziel sei es, die naturwissenschaftlichen Berufe schon früh zu fördern, erklärt Leiterin Gabriele Greifeneder. Im Mai machten die Vorschulkinder einen vom Elternbeirat gesponserten Ausflug ins Amberger Luftmuseum, während sich die Jüngeren bei einem Luftprojekttag mit Seifenblasen, Windspielen und Luftballons beschäftigten. "Wir haben schon einen großen Ordner mit der Forschungsdokumentation angelegt", sagt Theresa Uhl. Der Aufwand wurde jetzt offiziell belohnt. Am bundesweiten Tag der kleinen Forscher nahmen Kindergärtnerinnen, Kinder und Norbert Duckarm von der Geschäftsführung der Caritas die Urkunde und ein Türschild der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" in Empfang. Bild: bgm