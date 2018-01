"Wir unterstützen unsere Schüler in der St.-Felix-Schule nach unseren Möglichkeiten", sagt der Vorsitzende des St.-Felixwerks, Ludwig Bayer (links). Der ehemalige Stadtrat kündigte zunächst ein Benefizkonzert des Witt-Chors "Singing Witt" mit Leiterin Stefanie Zühlke-Schmidt, am Freitag, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der Felix-Kirche an. Dann packte Bayer seine Überraschung aus: Einen "Airhockey-Tisch" für 1100 Euro. Und der wurde gleich ausprobiert. Die Vorstandsmitglieder Gerhard Köppl, Rainer Hetz und Hannelore Haberzett (von links) waren begeistert. Doch auch den Unterricht unterstützt der Förderverein. Am Herzen liegt den Mitgliedern die Gesundheitsförderung und Prävention mit der Aktion "Klasse 2000". Es geht dabei auch um Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Das Projekt verteilt sich über vier Jahre und wird jeweils mit 400 Euro bezuschusst. Bild: arw