Mit der offiziellen Eröffnung einer Geschäftsstelle in der Unteren Vorstadt 10 betritt die Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt Nord (FBG) Neuland. Bisher war die Geschäftsstelle beim jeweiligen Geschäftsführer angesiedelt.

Vorsitzender Sebastian Scharnagl begrüßte besonders die Revierförster Andreas Arnold (Neuhaus) und Annette Schödl (Tirschenreuth). Stadtpfarrer Josef Häring stellte den Segen der neuen Räume unter den Spruch "seid alle eines Sinnes im Gemeinschaftsgeist". Bürgermeister Rupert Troppmann freute sich, dass er von seinem Büro in das der FBG schauen könne. "Mit dem Wald zu leben, ist ein Leben für Generationen." Auf die Personen in der FBG sei Verlass.Hier in den eigenen Räumen entstehe Vertrauen mit dem Gesprächspartnern, so Bezirksvorsitzender Josef Liegl aus Cham. Geschäftsführer Sebastian Träger war die Freude ins Gesicht geschrieben. 46 Jahre nach der Gründung beziehe die FBG fast 50 Quadratmeter Bürofläche. Die Geschäftsstelle für die über 800 Mitglieder, die sich auf die Gebiete von Altenstadt/WN über Schwarzenbach, nach Erbendorf, Wäldern bis hinüber nach Störnstein verteilen, sei zentral gelegen und gut zu erreichen.