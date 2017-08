Beim Treffen des AWO-Seniorenclubs am Mittwoch sind die Vorwürfe der ehemaligen Leiterin noch immer ein Thema. Der Vorstand des Ortsvereins will die Wogen glätten und stellt die neue kommissarische Leiterin vor.

"Es wird Zeit, dass wieder Ruhe einkehrt", sagte Ortsvorsitzender Franz Witt beim Treffen des AWO-Seniorenclubs Gretl Fastner. Geld, das dem Seniorenclub zusteht, zurückzuhalten - diesen Vorwurf der ehemaligen Leiterin wies Witt im Namen des Vorstands entschieden zurück. Er empfindet das Theater als absurd: "Die AWO ist für Senioren da. Da wären wir die Letzten, die dagegenarbeiten würden". Wie bei allen Spenden und Zuschüsse habe der Ortsverein das Geld satzungsgemäß verwaltet.In der Vergangenheit sei er für einige Veranstaltungen des Seniorenclubs, wie die Muttertagsfeier in Flossenbürg oder das Sommerfest im Eisstockheim, in Vorkasse gegangen. Der Zuschuss vom Landratsamt sei daraufhin direkt mit dem Schuldbetrag verrechnet und nicht erst an den Club ausgezahlt worden. Ilse Lütkemeyer, die inzwischen wegen vereinsschädigendem Verhalten ihres Amtes enthoben wurde und aus der AWO ausgetreten sei, hatte besagten Zuschuss dennoch für den Seniorenclub eingefordert.Um die Bedenken der Seniorinnen auszuräumen, hat der Vorstand am Mittwoch Dokumente bereitgelegt: "Jeder, der die Unterlagen einsehen will, kann das tun", sagte Witt. Bei dem Treffen stellte er auch Schriftführerin Karin Rößler als neue kommissarische Leiterin des Seniorenclubs vor. "Um keine Unterbrechungen im festgelegten Jahresplan der Seniorinnen aufkommen zu lassen, habe ich mich spontan bereiterklärt, so lange, bis wir eine neue Leiterin gefunden haben, diese Nachmittage zu übernehmen", sagte Rößler zu den Gästen.Der AWO-Chef selbst besuchte den Seniorennachmittag, um die Hintergründe der Unstimmigkeiten aus seiner Sicht zu erläutern und die Zukunft des Seniorenclubs zu besprechen. Die Querelen waren, wie berichtet, einige Wochen zuvor zwischen der nun ehemaligen Seniorenclubleiterin Lütkemeyer und dem Vorstand entstanden.