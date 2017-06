Das Wort "Studio" sorgt im Stadtrat für Verwirrung. Aber nur ganz kurz. Dann sind sich alle einig und winken den Bauantrag für das ehemalige Enslein-Anwesen durch.

Von Taverngerechtgkeit und den Wurzeln des "Weißen Rössls" Das Projekt eines Cafés im Anwesen Stadtplatz 14 ist nicht die erste Nutzung als Wirtshaus. 1688 beantragte der Kirchenbaumeister Johann Kirchberger die Erteilung einer Taverngerechtigkeit. Diese wurde von der Stadt bewilligt "und zwar auf immerwährende Zeit", wie es in Ascherls Häuserchronik heißt. Zuvor beherbergte es während des 30-jährigen Krieges eine Metzgerei und eine Seilerei. 1695 kaufte der Gastwirt Johann Schopper das Anwesen "Zum weißen Rössl". Ihm folgte 1712 der Wirt und Fleischhacker Hans-Georg Feiler. Unter dem ehemaligen fürstlichen Grenadier Johann Wolfrum hatte das Haus drei Gastzimmer, drei Kammern, die wohl als Fremdenzimmer dienten, ein Fleischgewölbe, einen Felsenkeller und zwei Stallungen für 24 Pferde. Durch Heirat kam das Anwesen in den Besitz der Familie Mühlhofer, deren Nachkommen später den "Bären" betrieben. 1865 endete die Ära als Gasthaus. Der eingeheiratete Kaminkehrer Vinzenz Ginker war Bürgermeister, Kirchenpfleger und humorvoller Vorstand des "Liederkranzes". Auf ihn geht der ehemalige Hausname "Beim Ginker" zurück. Das Recht an der Gastwirtschaft verkaufte Ginker 1890 in die Obere Vorstadt. Die Nachkommen der Familie Walbert bewirtschaften dort immer noch das "Weiße Rössl". Ginkers Tochter Anna, verheiratete Enslein, erwirbt das Anwesen am Stadtplatz 14, das am 12. Juli 1911 abbrennt. Sie kauft das Nachbargrundstück, das in früheren Jahren als Bäckerei genutzt wurde, und errichtet als Querbau das heutige "Enslein-Haus". (ui)

"Gut, dass sich wieder etwas bewegt am Stadtplatz." Nicht nur Bürgermeister Rupert Troppmann freut sich auf die beabsichtigte Belebung des Gebäudes mit der Hausnummer 14 direkt neben Museum und Kirche, schräg gegenüber des Rathauses. Bauherr Friedrich Kollerer beantragte eine Nutzungsänderung für das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus. Zusammen mit seiner Frau Christine Flor will er dort eine kleien Gastronomie und ein im Bauantrag Studio genanntes Grafikbüro einrichten.Die beiden sprechen von einem schönen Laden mit geschütztem Innenhof sowie einer Freisitzfläche vor dem Büro und Café am Platz beim Brunnen in der oberen Altstadt. Flor: "Ein einmaliger Ort, der einzige, der weit genug von der Durchgangsstraße entfernt ist."Laut den Plänen soll möglichst noch in diesem Jahr im Erdgeschoss zu Straße hin das knapp 40 Quadratmeter große Büro seinen Platz finden. Für Cafè und Präsentationsflächen gibt es zwei Räume mit jeweils etwa 50 Quadratmetern plus Küche und Sanitärräume. Der Hofgarten bietet einen Ausblick auf den Stadtwald und das Kloster St. Felix, schwärmt die Fotografin und studierte Grafikdesignerin."Die Idee, das Haus am Stadtplatz zu kaufen, entstand durch die Suche nach einem geeignete Standort für Flors grafische Arbeiten. Einer ihrer Schwerpunkte liegt im Design hochwertiger Verpackungen darunter auch für ganz verschiedene Produkte aus der Region. Sie sieht hier am Stadtplatz die Chance, ihre eigenen Produkte und die ihrer Kunden zu präsentieren und gegebenenfalls auch zu verkaufen.Flor und Kollerer sehen das künftige Domizil als Ergänzung zur bestehenden Druckerei. "Die bleibt, wo und wie sie ist." Was dort produziert wird, können Interessierte derzeit in den Schaufenstern des ehemaligen Geschäftes für Künstler- und Bastelbedarf von Maria Enslein sehen.Im Obergeschoss werden die neuen Eigentümer nichts verändern. "Das bleibt eine Wohnung." Abgerissen wird eine Garage im Hinterhof.