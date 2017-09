An der Mittelschule beginnt das neue Schuljahr am Dienstag um 8 Uhr mit der Aufteilung der Klassen. Die Schulleitung begrüßt die Fünftklässler in der oberen Pausenhalle. Anschließend geht es mit Lehrerin Eva Brandl ins Klassenzimmer.

Klassenleiter Eva Brandl (5 Klasse); Konrektor Karl Haubner (6), Jutta Brunner (6 G); Karin Fenzl (7), Ulrike Holl (7 M); Thomas Brandl (8); Manuela Grünauer (9) und Armin Karwath (9 M).

Alle übrigen Schüler erfahren ihre Klasse und den zugehörigen Unterrichtsraum aus den am Haupteingang ausgehängten Klassenlisten. Am ersten und zweiten Schultag endet der Unterricht für alle Mittelschüler um 11.25 Uhr. Die Regelung für Donnerstag und Freitag geben die Klassenlehrkräfte bekannt.Fahrschüler der Linien RBO und Wies erhalten ihre Buskarten gleich am Dienstag. Informationen zum Heimtransport folgen dann ebenfalls. Die Schüler der Linie RBO sollen ein Passbild, das für die Fahrkarte benötigt wird, bereithalten. Die Kinder und Jugendlichen dürfen am ersten Schultag auch ohne gültige Fahrkarte mit dem Bus zur Schule fahren. Alle Busse verkehren zu den bisher üblichen Zeiten.Die Betreuung in der offenen Ganztagsschule und der Nachmittagsunterricht für die gebundenen Ganztagsklassen mit Mittagessen beginnen erst am Montag, 18. September. Insgesamt besuchen 154 Kinder die 8 Klassen.Religion erteilen Pfarrer Ulrich Gruber, Manuela Göldner-Gruber und Christa Bauer-Denz. Als Fachlehrer sind Gerhard Schnös, Reinhard Filchner, Hermine Reindl, Annette Bayer und Juliane Mrosek eingesetzt. Neben Förderlehrkraft Doris Pensky unterrichten noch Lehrer Günter Hohn, Seminarleiterin Judith Müller und Schulleiter Michael Koppmann ohne Klassenführung. Als Mobile Reserve sind Sabine Schmidberger, Stefanie Karl, Simone Sailer und Jennifer Schmid eingesetzt. Das Sekretariat ist jeden Tag von Montag bis Freitag ab 7.30 Uhr besetzt.