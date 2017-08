Viele kennen den 58-jährigen Neustädter nur unter seinem Spitznamen "Ge". Den trägt er seit frühester Kindheit, als er zwischen den beiden Polizeiblöcken mit vielen Mädchen und Buben spielte und herumzog. Mittlerweile ist "Ge" bis nach Amerika, aber auch in Wales, Schweden, Holland und Ungarn ein Begriff.

Ende und Neuaufbau

Von Schule zu Schule

Amtszeit ausgefüllt

Das Gefühl, überall auf der Erde Freunde zu haben, ist sehr angenehm. Gerhard Steiner

Gerhard Steiner, dem ehemalige Keplerschüler, liegt die Jugend auch in der Freizeit am Herzen. 40 Jahre engagiert er sich für das internationale Austauschprojekt Operation Friendship (OF), 34 Mal besuchte er die internationalen Tagungen der Organisation. Er ist seit 20 Jahren im Internationalen Vorstand tätig, davon mittlerweile 12 Jahre als Vorsitzender. "Das Gefühl, überall auf der Erde Freunde zu haben, ist sehr angenehm." Egal in welchem Land man sich treffe, "alle OF-Leute engagieren sich und sind auf gleicher Wellenlänge". Ostern 2018 werden die Delegationen der Mitgliedsnationen erstmals in Neustadt erwartet. Derzeit sind 10 Jugendliche mit Betreuer Max Käs beim Austausch in den USA.Der sechs Jahre ältere Bruder Helmut brachte "Ge" 1977 zu OF. Ihm fehlte ein zweiter Betreuer für die Amerikafahrt. So kam der jüngere auch in Kontakt mit Gerd Näger. Zwischen den Steiner-Brüdern stimmte trotz des Altersunterschiedes die Chemie. "Helmut hat mich auch schon früher mit den Größeren mit zum Baden zum Süßenloher Weiher genommen." Im Prinzip habe sich in den vielen Jahren wenig verändert. In das Klagelied "damals war..." oder "die Jugend von heute..." stimmt "Ge" nicht mit ein. "Beim Jugendaustausch macht sich mehr bemerkbar, wie alt die Teilnehmer sind." Ältere seien kulturell interessierter, Jüngere wollen vor allem Spaß haben. "Als Gesamtpaket betrachtet, waren die Gruppen und die Gastfamilien eine tolle Sache."Unangenehme Erinnerungen? Nur einmal habe man einen Austauschgast nach Hause zurückgeschickt, weil er am zweiten Tag beim Ausflug in Dresden geklaut habe. Und bei einer Wanderung bei Garmisch war plötzlich ein amerikanischer Jugendlicher weg. "Wir haben mit der Bergwacht geredet. Aber zum Glück ist er nach einer Stunde aufgetaucht."Die schwärzeste Stunde für Steiners Engagement bei OF zog 2013 unerwartet auf. "Zwei bis drei Wochen vor der Jahreshauptversammlung haben wir vom Kreisjugendring in einem Schreiben erfahren, dass der Arbeitskreis nicht mehr existieren soll." Der Zuspruch von ehemaligen OF-Teilnehmern und seinen fünf Kindern ermutigte "Ge" zum Neuaufbau. "Es war eine harte Phase bis zur Vereinsgründung und die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe." Noch heute dankt der Kreisrat dem Jugendamtsleiter Klaus Egelseer und vielen anderen für ihre Hilfe. "Ich bin sehr froh, dass OF weiterläuft und wir Leute dazugewonnen haben."Im Beruf nerven den Lehrer die ständigen Reformen. "Mein Steckenpferd ist die gebundene Ganztagsklasse, bei der du viel Zeit hast, dich um die Kinder selber zu kümmern." Das war in Neustadt möglich. Steiners neue Wirkungsstätte Weiherhammer hat zu wenige Schüler für dieses Angebot. "Alles, was in Gesellschaft und Elternhaus nicht mehr funktioniert, sollst du in der Schule reparieren. Aber du kannst leider nicht alles ausgleichen - auch nicht in der Ganztagesschule."Nach der Ausbildung in Bamberg und Kleinostheim bei Aschaffenburg unterrichtete Steiner an nahezu jeder Haupt- beziehungsweise Mittelschule der Region: Pleystein, Waldthurn, Vohenstrauß, Floß, Neustadt und seit drei Jahren als Konrektor in Weiherhammer. Schwerpunkte der Arbeit? "Es macht Spaß die Begeisterung an der englischen Sprache zu vermitteln und die Leseförderung. Sie ist das A und O für die Schüler."Der Beruf lässt Steiner auch privat nicht los: "Meist lese ich aktuelle Jugendbücher, um festzustellen, ob sie als Lektüre für meine Schüler geeignet sind." Bei der Musik reicht sein Spektrum von Bon Jovi über Bruce Springsteen und Tom Petty bis STS und Wolfgang Ambros sowie Williams Orbit. "die es ja leider nicht mehr gibt". Wie so oft in seinem Leben kam der Neustädter 1994 durch Zufall zu den Freien Wählern. "Beim Stammtisch in der Deutsche Eiche hat mich Thomas Deubzer angesprochen." Steiner gefiel an der Gruppierung, unabhängig seine Meinung vertreten zu können und sich für Neustadt zu engagieren. Zu Hause lagen damals schon die Aufnahmeanträge von der SPD und der CSU. Die hatte er von Franz Witt und Kreisjugendpfleger Näger bekommen.Auf Anhieb gelang 1996 dem seit jungen Jahren aktiven DJK-Tischtennis-Spieler der Aufschlag in den Stadtrat. Als Höhepunkt seiner politischen Karriere bezeichnet Steiner das überraschend gute Abschneiden bei der Stichwahl 2008 als Bürgermeisterkandidat. "Ich habe nicht lange nachgetrauert, weil ich mit Leidenschaft Lehrer bin. Auch OF hätte ich nicht so weitermachen können, wenn ich gewählt worden wäre."Seit der Berufung zum Konrektor tritt Steiner bei der Laienspielgruppe Schabernak etwas zurück. Die Faszination Theater liegt bei ihm weniger im Rollenwechsel begründet, als darin, andere und sich selbst zum Lachen zu bringen. Die aus dem Elternbeirat des Kindergartens entsprungene Gruppe ist zum engen Freundeskreis zusammengewachsen.Im Pfarrgemeinderat arbeitete Steiner eine Periode lang mit. Außerdem war er im Elternbeirat von Grundschule und Gymnasium. Das war dann insgesamt zu viel. "Lieber mache ich in den Sommerferien die Arbeit im Kinderferienclub weiter." Steiner organisiert seit 2000 das Programm, das auch derzeit wieder über den Pfarrgemeinderat läuft. "Ich bin dankbar, dass viele Jüngere jetzt die Organisation übernehmen." Der Amerikafan freut sich weiterhin auf die Lagerfahrt nach Grafenwöhr mit den Kindern und schreibt unter dem Kürzel (stn) seit 19 Jahren für den Neue Tag. "Mein erster Bericht war über die Hochzeit der Lehrerin meiner Tochter Maria."Beim Kreisjugendring gab der Neustädter zehn Jahre lang als Vorsitzender die Richtung vor. Dann war Schluss, weil er die maximale Amtszeit für den Posten erreicht hatte. Bei OF will er auf internationaler Ebene noch zwei Jahre anhängen und einen Leitfaden verfassen, der hilft, die Zukunft zu sichern. National ist "Ge" bemüht, jüngere Leute zu integrieren. Recht aktiv sind Sohn Felix und dessen Freund Manuel Würth.Der Jugendaustausch ist im Hause Steiner tief verwurzelt. "Ge" hat über OF auch seine aus Finstermühle bei Lohma stammende Ehefrau Annemarie kennengelernt. Als die eigenen Kinder klein waren, habe es zu Hause Diskussionen wegen der viele Ehrenämter des Gatten gegeben, bekennt der. Doch 20 Mal waren Jugendliche oder Betreuer bei Steiners zu Gast und die Abschlussabende in ihrem Partykeller sind bei Generationen von OF-Teilnehmern Kult.