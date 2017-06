Heribert Bräutigam ist nach wie vor schwer verliebt. Auch wenn das Objekt der Begierde schon einige Tage auf dem Buckel hat.

(adj) Im Fall des 54-Jährigen handelt es sich um einen Daimler Benz Ponton 180. In den hat Bräutigam viel Zeit und Geld investiert. An schönen Tagen sieht man den Besitzer des Oldtimers und seine Frau Renate bei der Ausfahrt mit dem guten Stück. Zu erkennen sind sie an der Autonummer NEW - H1H.Vier Jahre hat es gedauert, um den Mercedes, der am 24. Juni 1954 erstmals zugelassen wurde, zu restaurieren. Nach einem anfänglichen leichten Blubbern, startet der alte Motor durch, und geht in eine tiefes, kraftvolles Brummen über. Mit der Erteilung der Fahrerlaubnis durch den TÜV wurden die etwa 1500 Arbeitsstunden, die Heribert Bräutigam investiert hat, belohnt.Über einen Cousin in Nürnberg, der auch Oldtimer besitzt, kam der Kfz-Meister auf die Idee, sich einen alten Benz herzurichten. Im Internet fand er sein Exemplar in Dortmund. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Fahrzeug komplett in Einzelteile zerlegt war.Mit einem Freund machte sich Bräutigam im Kleintransporter auf den Weg und schaffte die Teile nach Mühlberg. Nachdem der neue Besitzer die Teile sortiert hatte, ging es darum, nicht mehr verwendbare auszusortieren. Nach dieser Bestandsaufnahme verbrachte der Tüftler viele Stunden am PC, um die zu ersetzenden Teile zu suchen. So manches Verschleißteil fand er noch als Original. Bei den größeren Teilen aus Stahl, Blech, Chrom oder auch Gummi wich er auf gebrauchte Stücke aus. Nach Abschluss von Schweiß- und Lackierarbeiten war viel Geduld gefragt beim Restaurieren der Innenausstattung. Sitze, Himmel und Verkleidungen - alles sollte so originalgetreu wie möglich sein.Im Frühjahr erstelle der TÜV Bayern eine Expertise: "Das Fahrzeug weist einen guten Zustand bei den Karosserieteilen und der Lackierung auf. Motor und Getriebe sind in Ordnung. Die Gummiteile und die verchromten Teile weisen Verschleißspuren auf." Der Daimler hat als abgelesene Betriebsleistung 25 778 Kilometer auf dem Buckel. Der Wiederaufbauwert liegt bei rund 25 000 Euro. Auf Grundlage der Basisbewertung ist die Zustandsnote "gut".