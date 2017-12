Manchmal entpuppt sich eine Entscheidung im Rückblick als falsch, hin und wieder kommt es zu einer Verkettung unglücklicher Umstände, oder die Dinge lassen sich nicht so einfach in andere Bahnen lenken. Oftmals bringt erst Hilfe von außen den Anstoß für Veränderungen.

Hilfsaktion "Lichtblicke" Jedes Jahr unterstützt die Hilfsaktion "Lichtblicke" von Oberpfalz-Medien, die es seit 1994 gibt, unbürokratisch und vertraulich viele Menschen in der Region. Entstanden zunächst für den Landkreis Neustadt, dann auch im Landkreis Tirschenreuth und schließlich in der Stadt Weiden, hilft "Lichtblicke" Mitbürgern, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Mitarbeiter in den Landratsämtern und in der Stadt erledigen die Anträge neben ihrer regulären Tätigkeit unentgeltlich. Und auch alle Helfer und Unterstützer setzen sich ehrenamtlich für die Aktion ein. Somit kommt jeder gespendete Cent bei Hilfsbedürftigen in der Region an. Schirmherrin für den Landkreis Neustadt und die Stadt Weiden ist Elisabeth Wittmann, im Landkreis Tirschenreuth steht Edith Lippert für die Aktion. (vv)

Neustadt/Weiden. Mit einer kleinen finanziellen Unterstützung und dem richtigen Netzwerk kann die Aktion "Lichtblicke" häufig einiges bewirken - und vielen Menschen im Landkreis Neustadt und in der Stadt Weiden helfen. So ging es 2017 einer 48-Jährigen: Die gebürtige Weidenerin war vor vielen Jahren ihrem Mann nach Franken gefolgt. Aus heutiger Sicht würde sie die Heimat nicht mehr verlassen, Eltern, Freunde, Arbeitsstelle und das gesamte Umfeld aufgeben. Die Ehe scheiterte. Und ihre psychischen Probleme wuchsen. Die Kinder blieben beim Vater.Auch mit einem weiteren Partner hatte sie kein Glück, kehrte schließlich in die Region zurück, um näher bei ihren betagten Eltern zu sein. Doch dann der nächste Schlag: Sie verlor ihre Wohnung. Sie fand zwar eine Bleibe, doch diese stellte sich als sanierungsbedürftig heraus. Kurzfristig zog sie zu ihren Eltern nach Weiden. Nach längerer Suche wurde sie im Landkreis Neustadt fündig, konnte aber einen weiteren Umzug finanziell nicht stemmen. "Lichtblicke" übernahm die Miete für einen kleinen Umzugstransporter und sponserte Tankgutscheine."Ich bin sehr froh, habe kein Land mehr gesehen", sagt die Frührentnerin. Der Benzinzuschuss reichte auch noch, um ihre Söhne aus Franken zu holen, die beim Umzug tatkräftig mit anpackten. Ihre psychische Erkrankung hat die 48-Jährige derzeit dank der Medikamente im Griff.Trotz der überraschenden Diagnose Brustkrebs wirkt eine 55-Jährige recht gefasst. Obwohl sie psychisch und physisch bereits vorher recht angeschlagen war, kam Aufgeben für sie nicht in Frage. Im Gegenteil: Sie stellte sich der Chemotherapie, wissend, dass ein langer Weg vor ihr liegt. Bestrahlungen und weitere Therapien sollen folgen. Um den Knochenschmerzen ein wenig entgegenzuwirken, unterstützte "Lichtblicke" die Frau bei der Anschaffung eines neuen Bettes und gab Gutscheine für Lebensmittel und Hygiene-Artikel. "Ich kann keine günstigen Produkte mehr kaufen, brauche spezielle ph-neutrale Seifen und rückfettende Cremes", erzählt sie. Das sei teuer und von der kleinen Erwerbsminderungsrente kaum zu berappen.Als Alleinlebende freute sie sich aber nicht nur über die finanziellen Zuwendungen, sondern über die einfühlsamen Berater, etwa im Landratsamt oder im Landkreissiedlungswerk. "Ich fühle mich sehr gut aufgehoben", betont sie.Ein neues Bett hatte vor zwei Jahren ebenfalls eine Landkreisbewohnerin erhalten. In diesem Jahr erhielt sie einen Zuschuss für einen neuen Kühlschrank. Die 58-Jährige ist seit fünf Jahren Witwe und bekommt nur eine kleine Rente, aufgestockt durch Hartz IV. Da sind Anschaffungen außer der Reihe ein Problem, "da wird es schwierig". Für einen 35-jährigen Vater aus dem Landkreis, der alleinerziehend ist, klingt das Jahr 2017 versöhnlich aus. Er hat eine Arbeitsstelle gefunden und die Wohnung befindet sich jetzt wieder in einem Zustand, "in dem wir uns wohlfühlen können".Das war nicht immer so: Die Mutter der beiden Kinder (zwei und sechs Jahre alt) war mit dem Nachwuchs und dem Haushalt überfordert. Als sie die Familie verlässt, ist das Heim vermüllt. Offenbar hat sie das Messi-Syndrom. Der Vater hatte von früh bis spät gearbeitet, konnte also nur das Nötigste erledigen. Dann verlor er seinen Job. In der Zeit zwischen Anträgen auf Arbeitslosengeld und neuer Arbeitsstelle unterstützte "Lichtblicke" ihn unbürokratisch beim Kauf einer neuen Couch und mit Lebensmittelgutscheinen. "Es geht wieder aufwärts", blickt er optimistisch in die Zukunft und freut sich auf das Weihnachtsfest.